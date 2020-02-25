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В Минюсте насчитали около 50 "черных" регистраторов

По каждому из них переданы материалы в правоохранительные органы.

В Минюсте насчитали около 50 "черных" регистраторов
Фото: Макс Требухов

Заместитель министра юстиции Ольга Онищук заявила, что количество государственных регистраторов, которые систематически нарушали законодательство, составляет не более 50 человек. Об этом она заявила в интервью LB.ua.

"Для меня некоторые вещи стали очевидными в первые месяцы работы в министерстве юстиции. Около шести недель понадобилось для того, чтобы понять сколько именно государственных регистраторов, в том числе нотариусов, являются злостными нарушителями закона. Всего их количество на самом деле не такое значительное", - сказала она.

На уточняющий вопрос, сколько таких регистраторов, она ответила: "По моим подсчетам, не более 50 человек... Полсотни человек из числа более десяти тысяч субъектов регистрации, которые работают в Украине".

"Но даже сегодня нам приходится рассматривать жалобы на действия одних и тех же регистраторов из списка нарушителей. Мы знаем их фамилии наизусть. Нам интересно было собрать информацию по этим бесстрашным людям, у которых не срабатывал инстинкт самосохранения, и они сознательно прибегли к вопиющим нарушениям в сфере государственной регистрации", - сказала она.

По ее словам, по каждому случаю незаконной регистрации Минюст обратился в правоохранительные органы.

Кроме этого, Онищук допустила, что между "черными" регистраторами была связь.

"Это - один почерк, и, чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать документы, на основании которых они проводили регистрационные действия. А это значит, что были и руководители, и кураторы этой группы", - уточнила она.

Онищук также отметила, что со 2 ноября 2019 года Минюст аннулировал доступ в государственным реестрам всем регистраторам, которые работали на коммунальных предприятиях.

"После этой даты каждую жалобу на действия государственных регистраторов, которая содержит очевидные грубые нарушения закона, я контролирую лично", - добавила она.

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