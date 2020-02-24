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Троим подозреваемым в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова продлили арест на 2 месяца

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну полицейского Петровца - суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства.

Троим подозреваемым в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова продлили арест на 2 месяца
Кирилл Тлявов с мамой
Фото: fakty.ua

Переяславский районный суд 24 февраля продлил меру пресечения трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Бывших полицейских Владимира Петровца, Ивана Приходько и гражданского Дмитрия Кривошея оставили под стражей еще на два месяца.

Об этом информирует hromadske.

Как и в предыдущем решении, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере 273 тыс. гривен.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца - суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства.

Справа Кирила Тлявова: як розслідували вбивство п\'ятирічного хлопчика

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.

4 июня Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. 

5 ноября главному фигуранту - инспектору полиции - сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности. Сообщалось, что оружие, из которого был сделан выстрел, на тот момент не нашли.

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