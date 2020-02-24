Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова на должности главы ГФС

Шестой апелляционный административный суд 17 февраля подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом говорится в реестре судебных решений.

ОАСК признал, что отстранение Насирова от исполнения должностных обязанностей в марте 2017 года и его увольнение 31 января 2018 года, были незаконными.

Апелляционный суд оставил без изменений решение ОАСК в части отмены распоряжения правительства об увольнении Насирова. Постановление вступает в силу с даты принятия и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение 30 дней после составления полного судебного решения.

Напомним, что Насирова уволили 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства.

С момента его увольнения ГФС успели разделить на Налоговую и Таможенную службы, но тем не менее Фискальная служба все еще существует.

Насирова также судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК).

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.