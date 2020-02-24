В Киеве около 100 тысяч людей живет в потенциально аварийном жилье, - Зубик

При разумной политике городских властей микрорайоны бывших «хрущевок» могут стать процветающими жилыми районами, центрами общественной и коммерческой жизни. Такое мнение высказал в интервью «Фактам» президент некоммерческой организации Ассоциация предприятий строителей «Интергал-Буд» Владимир Зубик.

«Если будут созданы благоприятные законодательные и инвестиционные условия для реновации «хрущевок», перед Киевом откроются широкие перспективы. Для городских властей – это возможность за счет инвесторов решить проблему устаревших домов. В проекте Генплана Киева до 2025 года предусматривается вывести из оборота 7,8 млн квадратных метров ветхого жилья. На это необходимо порядка 115-120 млрд гривен. Для жителей «хрущевок» – это перспектива переселиться в качественно новое, современное и значительно более дорогое жилье без доплат. Следует учитывать, что через несколько лет их нынешние дома могут признать аварийными, и они не будут стоить и копейки. По сути, сегодня в столице около 3000 домов являются бюджетными «черными дырами» и источниками социального конфликта в будущем, когда их жильцы, а это более 100 тысяч человек, останутся без крыши над головой и каких-либо перспектив. Однако при разумной политике городских властей, микрорайоны бывших «хрущевок» могут стать процветающими жилыми районами, центрами общественной и коммерческой жизни. Кроме того, глобальная реновация устаревшего жилья привлечет в столицу масштабные инвестиции. В выигрыше останутся все – и жители старых домов, и город, и девелоперы», - подчеркнул Владимир Зубик.

Но, по его словам, сначала необходимо решить принципиальный вопрос: кто берет на себя ответственность за социальную инфраструктуру – город или застройщики.

«Готов ли город за свой счет модернизировать садики и больницы времен Советского Союза? Провести не просто косметический ремонт, а реновацию – полностью поменять вентиляцию, коммуникации, используя современные материалы? Сейчас столичные власти отказываются даже брать на баланс садики, которые девелоперы строят на территории своих ЖК и готовы передать городу по реальной цене в счет, например, паевого сбора. Поэтому сначала нужно решить принципиальный вопрос – кто берет на себя ответственность за социальную инфраструктуру? Уже сейчас половина Киева ходит в коммунальные больницы, школы и детсады, а половина – в частные. Думаю, что городским властям стоит об этом задуматься. Если так будет продолжаться, в ближайшем времени в Киеве районы начнут делиться на бедные и богатые, социальное напряжение будет только нарастать. С другой стороны, «разбавляя» население районов другими жителями, - более молодыми, социально активными, которые самостоятельно могут зарабатывать, покупать себе жилье, - мы постепенно меняем его общий «социальный ландшафт». Положительный эффект от таких изменений доказан практикой многих городов мира. Например, прекрасные плоды дал такой строительный эксперимент в некогда весьма неблагополучном районе Нью Йорка – Бруклине», - отметил Владимир Зубик.