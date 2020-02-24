Оптовая цена на газ для населения в феврале снизилась до 3,95 грн за кубометр

Этот тариф не учитывает НДС, торговую наценку и расходы на транспортировку.

Оптовая цена на газ для населения в февраля составит 3,95 грн за кубометр (без НДС, торговой наценки и расходов на транспортировку) по сравнению с 4,65 грн в январе.

Об этом говорится на сайте "Нафтогаза", который поставляет газ населению в рамках специальных обязанностей (ПСО).

Компания отмечает, что эта цена на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, на 15% ниже, чем в январе 2020 года, и вообще - самая низкая с апреля 2016 года.

Напомним, что новая цена рассчитывается "Нафтогазом" согласно постановлению Кабмина №17 от 24 января 2020 года. Она вводит привязку стоимости газа к средней цене на топливо на нидерландском хабе TTF, к которой додаются маржа поставщика, стоимость доставки в Украину, НДС и тариф газсбыта.

Утвержденный порядок будет действовать до мая, когда Украина должна полностью либерализовать рынок и цены для домохозяйств сравняются с ценами для промышленности.