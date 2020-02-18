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Минэкоэнерго анонсировало снижение цены на газ в феврале

Цена на газ, начиная с февраля, будет "рекордно меньше".

Минэкоэнерго анонсировало снижение цены на газ в феврале
Фото: vesti-ukr.com

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о снижении цены на газ в феврале и снижении стоимости отопления в I квартале 2020 года. Об этом сообщил пресс-центр Минэконэнерго.

"Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше - цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале. Это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что цена на газ в Украине, начиная с февраля, будет "рекордно меньше".

По словам Оржеля, деньги, полученные в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет направить на то, "чтобы у украинцев были лучшие дороги. На то, чтобы больницы были рядом и оказывали качественные услуги".

"Также уменьшение цены на газ дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались. Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ напрямую у себя в домах", - добавил Оржель.

Напомним, в январе 2020 года украинцы получили две платежки за газ: одну за газ как товар, а вторую - за подключение к сетям. Это привело к возмущению среди населения, и правительству пришлось пообещать, что платежки снова объединят в одну. В то же время отказываться от абонплаты за газ власти не собираются.

Ее размер зависит от объема потребления. За основу берется количество потребленных кубометров газа в течение предыдущего "газового года (с 1 октября по 30 сентября), оно делится на 12 месяцев, а полученный результат умножается на действующий тариф на доставку газа.

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