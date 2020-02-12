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НКРЭКУ назвало планируемую абонплату за газ для тех, кто его не потребляет

НКРЭКУ назвало планируемую абонплату за газ для тех, кто его не потребляет
Фото: Maxal_Tamor/Depositphotos

Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 11 февраля предварительно одобрила проект изменений в Кодекс газораспределительных систем.

Как сообщается на сайте правительства, в нем заложены новые значения за распределение газа для тех потребителей, которые подключены к газовым сетям, но в течение года не пользовались газом, или новых потребителей.

Среднее значение составит:

  • 2,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;
  • 8,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;
  • 21,9 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.

Напомним, что в январе 2020 года украинцы получили две платежки за газ: одну за газ как товар, а вторую - за подключение к сетям. Это привело к возмущению среди населения, и правительству пришлось пообещать, что платежки снова объединят в одну. В то же время отказываться от абонплаты за газ власти не собираются.

Ее размер зависит от объема потребления. За основу берется количество потребленных кубометров газа в течение предыдущего "газового года (с 1 октября по 30 сентября), оно делится на 12 месяцев, а полученный результат умножается на действующий тариф на доставку газа.

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