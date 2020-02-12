Президент провел совещание накануне начала Большой Стройки, - советник премьера Юрий Голик

До старта глобального инфраструктурного проекта Большая Стройка осталось чуть больше двух недель. Накануне масштабных дорожных работ в Государственном агентстве автомобильных дорог (Укравтодор) прошло совещание «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование» с участием Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука. Основные приоритеты успешного выполнения намеченных планов работ перечислил у себя в Фейсбуке советник премьер-министра Юрий Голик.

«Основные месседжи услышали все:

рекордная сумма денег, выделенная на дороги;

тысячи километров классных дорог;

качество;

скорость работ;

12 000 новых рабочих мест;

прекращение симулирования слабоумия АМКУ;

жесткий бан тендерных троллей;

минимум ямочного ремонта», - приводит подробности Голик.

«С 1 марта 2020 мы начинаем мощный проект Большая Стройка. Мы хотим соединить качественными дорогами все уголки нашей страны: Восток, Запад, Север, Юг», - сказал глава государства Владимир Зеленский на совещании с участием представителей власти, бизнеса и общественности, посвященном началу Большой Стройки.

Президент, среди прочего, особый акцент сделал на устранении «ямочного» ремонта как основного при дорожных работах. По его словам, капитальный ремонт и строительство новых дорог должны составлять не менее 80% объема работ.

Подрядчики обязаны будут предоставлять гарантию на выполненные работы и устранять возможные дефекты за свой счет. Также будет усилен весовой контроль на дорогах, чтобы избежать преждевременного разрушения дорожного покрытия из-за перегруженных фур.

«В прошлом году установлены инновационные весовые комплексы с технологией weigh i n motion, то есть взвешивание в движении. Они должны быть распространены по всей территории страны, а нарушители - отвечать за уничтожение наших дорог», - заявил Президент Владимир Зеленский.

Напомним, для финансирования дорожного строительства в этом году привлечены различные источники: Дорожный Фонд; государственные гарантии под кредиты Укравтодора; часть денег, поступивших от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража; средства международных финансовых организаций.

«Мы имеем четкое понимание того, что финансирование дорожных работ является именно инвестиционным проектом, который открывает новые возможности - как для международных инвесторов и подрядчиков, так и для обычных украинских. Ведь хорошие дороги - это уверенное будущее, вклад в развитие регионов и фундамент для комфортной жизни в нашем государстве», - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Как пишет Юрий Голик, «Новые классные дороги это не про асфальт. Новые классные дороги это про новое качество жизни людей».

Как уже сообщалось ранее, в ходе Большой Стройки в 2020 году правительство и Укравтодор планируют капитально отремонтировать и построить около 4 000 км дорог государственного и международного значения.