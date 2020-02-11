Госстат ввел новую методику расчета инфляции

Государственная служба статистики ввела новую методику расчета инфляции.
Изменения методологии вступили в силу со 2 января 2020 года.
Теперь учитываются показатели только по областным центрам и некоторым городам.
Раньше методология расчета предусматривала использование данных из 3-5 населенных пунктов в каждой области.
Также Госстат обновил структуру индекса потребительских цен.
Вес продовольствия в корзине инфляции понижен с 45,4% до 44,7%. Вес жилищно-коммунальных услуг в структуре индекса повышен с 4,9% до 5,4% (в том числе газа с 1,25% до 1,39%).
Повышен также вес автомобилей как товара с 2,4% до 2,8%, автотранспорта как услуги - с 2,35% до 3,2%, тогда как доля горюче-смазочных материалов снижена с 3,85% до 3,15%.
Как сообщалось, в январе 2020 года инфляция в Украине в годовом измерении замедлилась до 3,2% по сравнению с 4,1% в январе 2019-го.
НБУ прогнозирует, что по итогам 2020 года уровень инфляции не превысит 5%.