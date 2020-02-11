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Милованов заявил, что в 2020 году Украина может стать лидером по темпам роста производства курятины

Темп роста производства курятины в год вырастет на 8,61%.

Милованов заявил, что в 2020 году Украина может стать лидером по темпам роста производства курятины
Тимофей Милованов
Фото: latifundist.com

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украина может стать мировым лидером по темпам роста производства мяса птицы в 2020 году. Об этом министр написал у себя на фейсбуке, ссылаясь на расчеты аналитического агентства Index Mundi.

"По их расчетам, темп роста производства курятины в год вырастет на 8,61%. Таким образом, общее количество продукции составит 1,45 млн тонн", - написал Милованов.

Министр отметил, что Украина традиционно находится в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК.

"Мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое - по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы - занимаем седьмое место", - добавил Милованов.

Напомним, ранее Милованов сообщал, что Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины. По его словам, Украину опережали Бразилия, ЕС и Таиланд.

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