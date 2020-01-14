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Украина попала в ТОП-5 мировых экспортеров курятины, - Милованов

Украину опережают Бразилия, ЕС и Таиланд.

Украина попала в ТОП-5 мировых экспортеров курятины, - Милованов
Фото: vipavlenkoff,Depositphotos

Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины. Об этом на фейсбуке сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд", - написал он.

Кроме того, ЕС выдал разрешения на импорт 58 тыс. тонн украинской пшеницы в рамках первого распределения тарифной квоты (TRQ) на 2020 год.

"Почти вся квота была выдана для беспошлинных поставок украинской пшеницы", - добавил министр.

Напомним, в ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины обнаружил признаки монополии на рынке курятины. Крупнейшим и самым мощным участником рынка является Группа «МХП» (Мироновский хлебопродукт) Юрия Косюка, которая имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения с частицами 55% в 2016 году, 46% в 2017 году и 45% в 2018 году.

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