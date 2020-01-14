Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Казус Филарета
Казус Филарета
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184
Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы
Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Операционной системой до сих пор пользуются миллионы человек.

Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Фото: EPA/UPG

Microsoft с 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7. 

На официальном сайте Microsoft отмечается, что после окончания поддержки Windows 7 компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять техническую поддержку по любым вопросам, обновлять программное обеспечение и систему безопасности.

Использование Windows 7 без обновлений программного обеспечения и системы безопасности повышает риск заражения компьютера вирусами и вредоносным ПО.

В 2020 году Windows 7 исполняется 11 лет, но несмотря на почтенный возраст, по данным CNN, этой операционной системе остались верны сотни миллионов людей: в 2019 году треть всех компьютерных пользователей предпочитала Windows 7, лишь незначительно уступая любителям Windows 10.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также