Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Операционной системой до сих пор пользуются миллионы человек.

Microsoft с 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7.

На официальном сайте Microsoft отмечается, что после окончания поддержки Windows 7 компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять техническую поддержку по любым вопросам, обновлять программное обеспечение и систему безопасности.

Использование Windows 7 без обновлений программного обеспечения и системы безопасности повышает риск заражения компьютера вирусами и вредоносным ПО.

В 2020 году Windows 7 исполняется 11 лет, но несмотря на почтенный возраст, по данным CNN, этой операционной системе остались верны сотни миллионов людей: в 2019 году треть всех компьютерных пользователей предпочитала Windows 7, лишь незначительно уступая любителям Windows 10.