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​В Одессе изъяли почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика

Потенциальный ущерб производителю оценили в 3 млн гривен.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Сотрудники Одесской таможни задержали почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

На игрушках была марка, похожая на торговый знак британской компании Rubik`s Brand Limited, которая выпускает официальные игрушки "кубик Рубика".

"По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Сейчас 7,8 тыс. контрафактных кубиков Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 млн грн", - сообщил Нефьодов в фейсбуке.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

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