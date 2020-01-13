Фото: facebook.com/max.nefyodov

Сотрудники Одесской таможни задержали почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

На игрушках была марка, похожая на торговый знак британской компании Rubik`s Brand Limited, которая выпускает официальные игрушки "кубик Рубика".

"По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Сейчас 7,8 тыс. контрафактных кубиков Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 млн грн", - сообщил Нефьодов в фейсбуке.