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Украинские банки перевели все расчеты клиентов на международный стандарт IBAN

По номеру счета можно будет определить банк, в котором он открыт.

Украинские банки перевели все расчеты клиентов на международный стандарт IBAN

Сегодня состоялся окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN, который используется в Европе. Об этом сообщил пресс-центр НБУ на фейсбуке. 

"С 13 января 2020 клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что переход всех расчетов клиентов банков на стандарт IBAN сделает более комфортным оформление расчетных документов.

Стандарт IBAN в Украине начали вводить с 5 августа 2019 года. Номер банковского счета по стандарту IBAN состоит из 29 символов в такой последовательности:

  • код страны (UA);
  • контрольный разряд (2 цифры);
  • код банка (6 цифр);
  • счет (длина номера счета не фиксируется, до 31 октября 2019 года он может быть от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).

Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

Напомним, все банки Украины полностью перешли на международный стандарт IBAN с первого ноября. Теперь номера счетов клиентов будут содержать 29 символов. Переход на стандарт IBAN начался 5 августа и продолжался до 31 октября.

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