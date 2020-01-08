Резервы Украины за месяц выросли на $3,4 млрд и впервые с 2012 года превысили $25 млрд

По состоянию на 1 января их размер достиг $22 302 млн в эквиваленте.

Международные резервы Украины в декабре 2019 года впервые с конца 2012 года превысили $25 млрд. По состоянию на 1 января их размер достиг $22 302 млн в эквиваленте.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

За минувший месяц резервы выросли больше чем на 15%, или на $3,37 млрд, за счет благоприятной ситуации на межбанковском валютном рынке. Активная продажа валюты частным сектором, государственными компаниями и иностранными инвесторами позволила НБУ выкупить $2,9 млрд.

Еще $514 млн в резервы привлекли за счет размещения облигаций внутреннего госзайма. В то же время на обслуживание и погашение госдолга в декабре было направлено $220 млн (в эквиваленте).

И в-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) привела к увеличению их стоимости на $144 млн.

По состоянию на 1 сентября 2019 объем международных резервов покрывал 3,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. Последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.