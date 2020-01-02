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Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд гривен

Минфин обнародовал оперативные данные за прошлый год.

Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд гривен
Фото: depositphotos.com\belchonock

Государственный бюджет Украины за 2019 год выполнен с дефицитом 72,4 млрд гривен при утвержденном в законе о госбюджете уровне 91,1 млрд гривен. Это составляет около 1,8% от ВВП.

Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службе.

Деифицит госбюджета профинансировали за счет заимствования, размер которых в 2019 году составил 405 млрд гривен.

Доходы общего фонда государственного бюджета по факту составили 879,8 млрд гривен, что на 3,1% меньше плана. По сравнению с предыдущим годом они выросли на 5,5%.

Расходы общего фонда - 950 млрд гривен, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями. Минфин подчеркнул, что правительство в 2019 году полностью профинансировало защищенные статьи.

За минувший год 213,3 млрд гривен направили на национальную безопасность и оборону, 183,3 млрд гривен - на покрытие дефицита Пенсионного фонда, 130 млрд гривен - на образование, 102,5 млрд гривен - на льготы, субсидии и госпомощь, 95,1 млрд гривен - на медицину, 53,8 млрд гривен - на развитие дорог и инфраструктуры.

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