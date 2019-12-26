Кабмин обязал "Нафтогаз" срочно выплатить дивиденды за 2019 год

Кабинет министров распорядился о досрочной выплате "Нафтогазом Украины" 8,5 млрд гривен дивидендов из чистой прибыли, полученной компанией за девять месяцев 2019 года.

Об этом говорится в распоряжении №1339 от 26 декабря.

Деньги должны быть направлены в госбюджет не позже 27 декабря. Эта сумма потом будет учтена при расчете и выплате компанией дивидендов по итогам деятельности за весь 2019 год.

За 9 месяцев 2019 года консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" составила 21,3 млрд гривен.

Дивиденды "Нафтогаза" за 2018 год составили 12,25 млрд гривен. Решение об их выплате было принято общим собранием акционеров компании и утверждено правительством в апреле 2019 года.

Напомним, что в середине декабря Министерство финансов урезало финансирование расходов из-за недовыполнения государственного бюджета. Последние несколько дней до Нового года они будут проводиться в порядке приоритетности.

В январе-ноябре государственный бюджет Украины по доходам был выполнен только на 94,1%. За 11 месяцев они составили 899,745 млрд гривен при плане в 955,716 млрд гривен.