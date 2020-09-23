Чистий збиток "Нафтогазу" за перше півріччя склав 11,5 млрд гривень

За шість місяців було видобуто 7,2 млрд куб.м і реалізовано 9,4 млрд куб. м природного газу.

За перше півріччя 2020 року, яке закінчилося 30 червня 2020 року, чистий збиток групи "Нафтогаз" склав 11,5 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що за шість місяців було видобуто 7,2 млрд кубометрів і реалізовано 9,4 млрд кубометрів природного газу. Оскільки за цей період відбулося суттєве падіння цін на нафту і газ, чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 15,6 млрд гривень. Загальна сума податків, сплачених до державного бюджету, перевищила 75,5 млрд гривень.

"Загальна сума дивідендів, сплачених "Нафтогазом" до державного бюджету у 2020 році, склала 39,6 млрд грн, які включно з 8,5 млрд грн дивідендів, передплачених у 2019 році, склали 95% чистого прибутку за 2019 рік", - йдетьс у повідомленні.

Фото: naftogaz.com

"У складних умовах, спричинених помітним впливом пандемії COVID-19, значним падінням цін на газ та попиту, Нафтогаз зміг забезпечити вагомий грошовий потік. Ми виплатили 39,6 млрд грн дивідендів нашому акціонеру - державі Україна", прокоментував фінансовий директор групи "Нафтогаз" Петер ван Дріл.

Нагадаємо, у квітні "Нафтогаз" відзвітував про зниження зарплат і премій керівництву в 2,1 разу за рік.

26 грудня минулого року Кабінет міністрів розпорядився про дострокову виплату "Нафтогазом" 8,5 млрд гривень дивідендів із чистого прибутку, отриманого компанією за дев'ять місяців 2019 року. голова НАК Андрій Коболєв відразу ж відзвітував, що рішення уряду виконано. За 9 місяців 2019 року консолідований чистий прибуток групи "Нафтогаз" склав 21,3 млрд гривень.

Дивіденди "Нафтогазу" за 2018 рік склали 12,25 млрд гривень. Рішення про їхню виплату було прийнято загальними зборами акціонерів компанії й затверджено урядом у квітні 2019 року.