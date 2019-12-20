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Россия согласилась выплатить $3 млрд долга "Нафтогазу", - Ермак

"Газпром" выплатит долг деньгами.

Россия согласилась выплатить $3 млрд долга "Нафтогазу", - Ермак
Фото: Макс Требухов

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает hromadske.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", - сообщил Ермак.

Он добавил, что выплата долга "Газпрома" состоится деньгами.

Отметим, что ранее обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами "Газпрома", которые арестовали по требованию "Нафтогаза" в Европе.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Минске

Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа. Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Подробности должны рассказать в субботу, 21 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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