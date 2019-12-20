Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)

Договор заключат сроком на пять лет.

Украина и Россия по итогам встречи в Минске подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, пишет российский ТАСС со ссылкой на представителя "Газпрома".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - заявил представитель российской компании.

Пресс-служба президента Украины подтвердила, что сегодня были достигнуты окончательные договоренности по принципиальным позициям, связанным с транзитом газа через территорию Украины в Европу.

Подробности должны рассказать в субботу министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Обновление. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу. Больше судебных исков и споров не будет, передает РИА Новости.

Новый контракт на транзит газа будет заключен сроком на пять лет, сообщил российский вице-премьер.

По его словам, подписание контракта ожидается до Нового года.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пыталась добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" изначально были скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко говорил , что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РФ провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президент Владимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала Россия. Он также подтвердил, что Украина готова взять $3 млрд долга "Газпрома" газом.

19 декабря в Берлине прошли трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией, по итогам которых вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил о достижении принципиальной договоренности о продолжении транзита.