Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
Десятки человек из обменного списка отказались возвращаться в ОРДЛО
Десятки человек из обменного списка отказались возвращаться в ОРДЛО
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)

Договор заключат сроком на пять лет.

Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
Фото: utg.ua

Украина и Россия по итогам встречи в Минске подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, пишет российский ТАСС со ссылкой на представителя "Газпрома".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - заявил представитель российской компании.

Пресс-служба президента Украины подтвердила, что сегодня были достигнуты окончательные договоренности по принципиальным позициям, связанным с транзитом газа через территорию Украины в Европу.

Подробности должны рассказать в субботу министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Обновление. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу. Больше судебных исков и споров не будет, передает РИА Новости.

Новый контракт на транзит газа будет заключен сроком на пять лет, сообщил российский вице-премьер.

По его словам, подписание контракта ожидается до Нового года.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пыталась добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" изначально были скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко говорил , что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РФ провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президент Владимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала Россия. Он также подтвердил, что Украина готова взять $3 млрд долга "Газпрома" газом.

19 декабря в Берлине прошли трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией, по итогам которых вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил о достижении принципиальной договоренности о продолжении транзита.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также