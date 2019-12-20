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​Лещенко вошел в набсовет "Укрзализныци"

Бывший депутат Верховной Рады нашел новую работу.

​Лещенко вошел в набсовет "Укрзализныци"
Сергій Лещенко під час брифінгу
Фото: BBC

Кабинет министров на заседании 18 декабря внес изменения в состав наблюдательного совета "Укрзализныци".

Об этом говорится в распоряжении №1309.

Полномочия представителей государства Даниэля Билака и Константина Марьевича досрочно прекращены.

Вместо них членами набсовета станут Олег Журавлев (юрист, советник министра Владислава Криклия) и Сергей Лещенко (бывший журналист и депутат Верховной Рады).

Напомним, что в состав набсовета "Укрзализныци" входят четыре независимых члена и три представителя государства.

Напомним, что бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем при новой власти стал заместителем генерального директора "Укроборонпрома", а Светлана Залищук - советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

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