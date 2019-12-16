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Стоимость евроколеи из Львова в Польшу около 900 млн грн, - "УЗ"

Предприятие планирует привлечь к этому свои средства, кредиты ЕС, а также госсредства. 

Стоимость евроколеи из Львова в Польшу около 900 млн грн, - "УЗ"
Фото: Александр Рудоманов

Для строительства путей европейского стандарта колеи 1435 мм из Львова к украино-польской границе, "Укрзализныце" потребуется около 900 млн грн инвестиций. Об этом заявил глава "УЗ" Евгений Кравцов в интервью "Лига.Бизнес".

"По предварительным оценкам, стоимость проекта около 900 млн грн. Срок реализации - до одного года. Источники финансирования - это основной вопрос, который обсуждается", - отметил он.

Кравцов также добавил, что предприятие рассматривает частичное финансирование со своей стороны, использование грантов или кредитов ЕС, а также средства из государственного и местного бюджетов. 

"Если сможем объединить эти источники, реализовать проект абсолютно реально", - добавил глава "Укрзализныци".

При этом он рассчитывает, что строительство евроколеи объединит как и пассажирские перевозки, так и обслуживание грузовых поездов. 

Кроме этого, Кравцов также рассказал, что считает проект строительства Экспресса в аэропорт Борисполь удачным с точки зрения экономических результатов и востребованности.

Напомним, в октябре 2019 сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Укрзализныце" кредит в размере $100 млн для финансирования тендерной закупки материалов для модернизации путей Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

А апреле этого года "Укрзализныця" заявила о планах достроить евроколею до железнодорожного вокзала в Мукачево.

Венгерская железнодорожная компания MÁV-START запустила поезд Будапешт-Мукачево с 9 декабря прошлого года. Сейчас поезд отправляется от специально оборудованной платформы, построенной в том месте, где заканчивается евроколея. Пассажирам приходится преодолевать расстояние примерно в полкилометра, чтобы добраться до нее от здания вокзала.

Кроме того, в апреле 2018 года экс-президент Петр Порошенко поддержал проект строительства европейской колеи до Львова.

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