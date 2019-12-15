Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО

В ходе рабочего визита немецкой делегации во главе с советником Федерального министерства обороны по вопросам военно-медицинского обеспечения генералом Дирком Рафаелем украинская сторона получила предложение назначить офицера на должность секретаря COMEDS, который также будет отвечать за связи COMEDS со штаб-квартирой НАТО.

Как сообщает АрмияInform, должность займет начальник отдела подготовки и стандартизации управления персонала, подготовки и международного сотрудничества Главного военно-медицинского управления подполковник медицинской службы Дмитрий Ковида.

"Это, во-первых, признание тех положительных сдвигов, которые происходят в медицинском обеспечении нашей армии.

А во-вторых, это позволяет быть в курсе мероприятий, событий и новаций, которые пройдут в COMEDS", - прокомментировал назначение начальник ГВМУ ВСУ генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

Комитет начальников военно-медицинских служб стран-членов НАТО (COMEDS) было создан в 1994 году с целью эффективной координации медицинского обеспечения миссий по поддержанию мира, а также ликвидации последствий катастроф и гуманитарных операций. Он состоит из высших военно-медицинских служб государств-членов и является центром по разработке и координации различных военно-медицинских вопросов и предоставления соответствующих рекомендаций Военный комитет НАТО.

Медицинские вопросы в НАТО являются компетенцией стран-членов. Секретариат комитета находится в Главном медицинском управлении Бельгии в Брюсселе.

В состав COMEDS входят медицинские советники командований ОВС НАТО, а также представитель управления стандартизации НАТО и председатель объединенного военного комитета. Все они собираются на заседания два раза в год и отчитываются перед Военным комитетом.

Ранее в Минобороны анонсировали изменение структуры ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.