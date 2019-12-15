Возле оккупированного Севастополя затонул плавучий док со списанной подлодкой (обновлено)

Возле оккупированного Севастополя затонул плавучий док со списанной подлодкой. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники.

Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380 "Святой князь Георгий". При этом, уточняют агентства, подлодка уже всплыла.

По информации собеседника "Интерфакса", причина затопления — в техническом состоянии дока.

Источник ТАСС утверждает, что инцидент произошел в Южной бухте в ночь на воскресенье, 15 декабря. Еще один собеседник агентства уточнил, что затонувшие объекты на данный момент не принадлежат Черноморскому флоту.

Информации о пострадавших нет.

Обновление 14:20. Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в одной из бухт оккупированного Севастополя, подлежат утилизации. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Интерфакс.

Отмечается, что плавдок ПД-16 и корпус подлодки, находившийся в нем, были выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе. Его назначение - доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.

Ранее сообщалось, что Россия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму.