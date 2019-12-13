Россия до сих пор не может поверить, что проиграла Украине в газовом споре, - Резников
Россия до сих пор не может поверить, что проиграла Украине в газовом споре, - Резников
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
ГлавнаяПолитика

В ЕС констатировали ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму

Продолжаются аресты, запугивания и преследования крымских татар.

В ЕС констатировали ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму
Фото: Макс Левин

В 2019 году ситуация с правами человека в аннексированном Россией Крыму продолжала ухудшаться.

Об этом говорится в обнародованном 13 декабря докладе Еврокомиссии по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в 2019 году, сообщает Укринформ.

Как отмечается в докладе, так же, как и в 2018 году, проводятся систематические репрессии в отношении лиц, которые противостоят российским властям в Крыму.

Кроме этого, продолжаются аресты, запугивания и преследования крымских татар. Также зарегистрированы нарушения основополагающих прав, включая право на образование.

Отдельно в ЕС отмечают грубые нарушения фундаментальных свобод на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, включая умышленные убийства, противоправные заключения, насилие на сексуальной и гендерной почве, пытки, нарушения прав собственности. Свобода СМИ, а также свобода религий и верований также грубо нарушаются на этих территориях, говорится в докладе.

Напомним, в ноябре Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом вывода войск России из Крыма.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также