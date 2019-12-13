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В Харьковской области 15 марта пройдут довыборы в Раду

Мажоритарщик с 179-го округа получил должность губернатора.

В Харьковской области 15 марта пройдут довыборы в Раду
Фото: Ольга Решетилова

На избирательном округе №179 в Харьковской области 15 марта пройдут довыборы в Верховную Раду. Местные жители будут выбирать нового депутата вместо Алексея Кучера, который в ноябре был назначен главой Харьковской областной государственной администрации.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Округ №179 с центром в Краснограде охватывает Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовский и Сахновщинский районы.

21 июля 2019 года 50,61% избирателей округа проголосовали за Кучера из "Слуги народа". Второе место с 17,25% занял представитель "Оппозиционного блока" Сергей Чернов, третье с 11,26% - самовыдвиженец Анатолий Гиршфельд.

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