Музыкант Антин Мухарский заявил об обыске квартиры, которую он сдает в аренду

"Спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы".

Фото: Виталий Головин

Музыкант и волонтер Антин Мухарский (также известный как Орест Лютый) заявил об обыске квартиры, которую он сдает в аренду.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов. Подробности позже", - написал Мухарский. Музыкант не назвал возможных причин обысков.

Напомним, что 12 декабря были задержаны музыкант Андрей Антоненко (Риффмастер), волонтер и детский врач Юлия Кузьменко и контрактница Яна Дугарь - всех их подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

Мухарский назвал это задержание шоу и циничной акцией по дискредитации волонтерского движения и ветеранов АТО.

Ночью 13 декабря прошли обыски у волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых.