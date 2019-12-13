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МИД снова отреагировал на въезд очередного "гумконвоя" РФ на Донбасс

Груз был перемещен с нарушением норм и принципов международного права.

МИД снова отреагировал на въезд очередного "гумконвоя" РФ на Донбасс
Здание МИД Украины
Фото: предоставлено автором

Министерство иностранных дел отреагировало против очередного незаконного въезда гумконвоя РФ в украинский Донбасс. Об этом сказано в пресс-службе министерства.

Отмечается, что груз был перемещен с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов.

"В связи с этим Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлено ноту протеста с требованием, в частности, неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, а также направлять их в дальнейшем оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", - сказано в сообщении.

Напомним, РФ с августа 2014 направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины к обзору этих грузовиков не допускают. 

Украинский МИД протестует против этих нарушений, однако МИД РФ не реагирует на это.

Еще в июне 2018 года со стороны США были заявления о том, что под видом "гумконвоев", Россия направляет на Донбасс материалы для боевиков.

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