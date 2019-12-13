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​Кабмин подписал меморандум с производителями табачных изделий

Среди компаний - подписантов: British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris.

​Кабмин подписал меморандум с производителями табачных изделий
Фото: vkurse.ua

Кабинет министров подписал с производителями табачных изделий меморандум о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий. 

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Меморандум о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий и поддержания конкурентной среды для всех участников" подписали от правительства Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и крупнейшие производители табачных изделий, работающих на территории Украины", - говорится в сообщении.

Среди компаний - подписантов: British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris.

"Подписание сегодняшнего Меморандума - важный шаг для развития честной конкуренции на рынке. Ожидаем, что благодаря подписанному документу мы создадим равные правила игры на рынке, будем противодействовать незаконной торговле и уклонения от уплаты налогов", - отметил министр экономики Тимофей Милованов.

В Меморандуме, в частности, говорится о намерениях обсуждения изменений в методологии администрирования 5% налога с розничных продаж табачных изделий, разработки предложений относительно лицензионных условий для осуществления оптовой торговли табачными изделиями, внедрение системы отслеживания перемещения табачных изделий.

В ближайшее время совместно с представителями табачной индустрии будет создана рабочая группа для выработки инструментов реализации положений Меморандума, при этом представители табачной промышленности отметили бесспорный позитив от подписания Меморандума.

Так, по словам топ-менеджеров индустрии, первые достижения от стратегической и конструктивной позиции сторон, можно будет наблюдать уже через год. Речь идет об увеличении поступлений в бюджет и прогнозируемое развитие табачной отрасли.

Напомним, 7 октября Верховная Рада приняла законопроект №1049, которым обязала производителей и импортеров табачных изделий реализовать свою продукцию субъектам оптовой торговли по ценам, не превышающим 80% установленной максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизного сбора, до 1 января 2021 года. При этом оптовики, осуществляющие реализацию этой продукции, должны реализовать продукцию субъектам розничной торговли табачными изделиями по ценам, не превышающим 87% максимальной розничной цены на табачные изделия.

За нарушение требования касательно цены при реализации продукции производителем предусматривается штраф в виде 100% стоимости реализованной продукции, но не менее 200 тыс. гривен, при реализации оптовиком - не менее 100 тыс. гривен.

Табачные компании "Philip Morris Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина" ("JTI-Украина"), British American Tobacco и Imperial Tobacco Production Ukraine заявили о возникновении риска закрытия своих табачных фабрик в связи с законодательным урегулированием торговой наценки на сигареты.

29 октября премьер Алексей Гончарук заявил о достижении компромисса с табачными компаниями.

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