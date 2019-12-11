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В Украине утвердили новые правила подачи горячей воды

Теперь установлены минимальные и максимальные границы температуры. 

В Украине утвердили новые правила подачи горячей воды
Фото: poradu24.com

Кабинет министров Украины утвердил новые правила поставки горячей воды. Они касаются как коллективных потребителей, так и тех, у кого есть индивидуальные тепловые пункты.

Отныне горячая вода должна подаваться не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов Цельсия, заявили в пресс-службе Кабмина. Также были утверждены типовые договоры.

"Мы определили требования к качеству самой услуги поставки горячей воды, а также установили единицы измерения за потребление. Это позволит гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перерасчет стоимости", - пояснил премьер-министр Алексей Гончарук.

Помимо этого, определен порядок оплаты услуг и взаимоотношений исполнителей и потребителей. Предусмотрено, что исполнитель услуги обеспечивает ее поставку с соответствующим уровнем безопасности, температуры и силы давления.

Напомним, в ноябре 2019 Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду. 

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", - уверены в Минэнергетики. 

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