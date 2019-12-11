Кабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимуму

Повышение минимума на 200 гривен повышает зарплаты в Верховном Суде на 5 тысяч.

Кабинет министров предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимуму.

Соответствующий законопроект утвердили на заседании правительства в среду, говорится на его сайте.

Его принятие позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей.

"Законопроект фактически изменяет логику такого важного показателя, как прожиточный минимум. Сейчас к нему привязаны очень много разных сумм и платежей. Если ты поднимаешь прожиточный минимум на 200 гривен - это значило, например, что зарплата судьи Верховного Суда выросла бы на 5,5 тысяч", - пояснил на брифинге премьер Алексей Гончарук.

"Это первый шаг к тому, чтобы прожиточный минимум стал выше в следующем году", - заявил он.

Прожиточный минимум сейчас составляет 2102 гривны (для трудоспособных лиц). По данным правительства, принятие этого законопроекта позволит повысить его до 4200 гривен, но это будет сделано не автоматически..