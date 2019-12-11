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Бизнес готов к добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа для сохранения его общего срока, - ЕБА

Эксперты призывают на ближайшей пленарной неделе принять законопроект №2543.

Бизнес готов к добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа для сохранения его общего срока, - ЕБА
Фото: eba.com.ua

Бизнес готов пойти на добровольное снижение "зеленого" тарифа для сохранения его общего срока, который предусматривается законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543). Об этом заявил менеджер комитетов Европейской бизнес ассоциации Игорь Гоцик на заседании Комитета Ассоциации по топливу и энергетике 10 декабря, пишет РБК-Украина.

"Было полное понимание позиций как бизнеса, так и народных депутатов. Понимания, я имею в виду позиций друг друга. И фактически бизнес стоял на позиции единственного голоса индустрии, когда фактически большинство, сегодня присутствующее, выражало одни и те же тезисы, кроме некоторых пунктов. То, что мы видели сегодня на заседании комитета, это то, что бизнес, индустрия фактически стоят на единых позициях. Несмотря на то, что это солнечная генерация, это ветер. Потому что проблемы едины для всех. И уже собственно бизнес готов сделать шаг вперед для того, чтобы пойти на добровольное понижение тарифа для сохранения его общего срока. И это действительно критически важный вопрос", - сказал Гоцик.

Эксперты призывают на ближайшей пленарной неделе принять законопроект №2543, акцентируя внимание на том, что участники рынка ВИЭ ожидают - предлагаемые документом нормы должны начать действовать как можно скорее.

"Хорошо, что мы имеем зарегистрированный законопроект, но у тех компаний, с которыми я общаюсь, есть вопрос - когда он будет принят", - заявил советник юридической компании Dentons Максим Сысоев.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузки через выплаты по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

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