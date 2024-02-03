​6 гривень за кіловат: чи наважиться уряд підвищити ціну електроенергії?

Торішнє підвищення тарифу на електроенергію проблему не вирішило. А змінювати плату ще раз уряд не хоче, принаймні до кінця опалювального сезону. Хоча у парламенті вже заговорили про зростання тарифу вдвічі.

Тарифи на електроенергію для населення є збитковими. По суті, держава пропонує всім споживачам, навіть заможним, пільговий тариф. Через що Україна щороку втрачає понад 100 мільярдів гривень.

Фото: EPA/UPG

З чого все знову почалося?

Нові тарифні дискусії спровокувала заява депутата від партії “Слуга народу”, члена комітету з питань енергетики, Сергія Нагорняка. Нардеп заявив: вже цього року електроенергія для населення подорожчає вдвічі, додавши, що, ймовірно, це станеться влітку.

“Ціна буде трохи меншою, ніж 6 гривень. Втім, важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати. Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати усіх без виключення”, – заявив у інтерв'ю виданню “Телеграф” Сергій Нагорняк.

Депутат переконаний: якщо держава перестане дотувати населення, то вдасться зекономити мільярди. І ці кошти можна витратити, скажімо, на добудову двох атомних блоків на ХАЕС чи розпочати зводити гідроелектростанцію у Каневі. Сергій Нагорняк додав: підвищення тарифів для населення до ринкових – це вимога західних партнерів України.

Фото: mankrda.gov.ua Сергій Нагорняк

Але чи справді це так?

Восени торік Сполучені Штати надали Україні список з переліком пріоритетних реформ, серед яких є пункт про лібералізацію тарифів для населення, тобто по суті підвищення їх до ринкових. Йдеться про вартість газу та електроенергії. Водночас в документі йдеться: паралельно із підвищенням тарифів Україна має потурбуватися про пільги для незаможних споживачів. Реалізувати цю умову потрібно упродовж року, тобто не пізніше вересня 2024-го.

На 2024 рік уряд заклав у бюджеті на чверть більше грошей на субсидії: мовиться про 50 мільярдів гривень. Кабмін очікує: пільгами цього року скористаються 3 мільйони родин.

Про тарифи для населення згадували і у меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Однак зрештою документ змінили і наприкінці 2023-го року програму співпраці успішно переглянули. Україна очікує отримати наступний транш у 900 мільйонів доларів.

“Зараз у нас програма МВФ, на відміну від багатьох попередніх, не передбачає підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. І це дуже сильно відрізняє поточну програму”, – пояснила провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень Олександра Бетлій.

Фото: voxukraine.org Олександра Бетлій

Як реагує уряд?

Питання тарифів порушили під час засідання Кабінету міністрів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив: вартість електроенергії залишатиметься незмінною: кіловат і надалі коштуватиме 2,64. Щоправда про стабільність ціни глава уряду говорив лише на цей опалювальний сезон.

“Урядові комунікації – це біда. В умовах, коли і так достатньо невизначеності з об‘єктивних причин, уряд свідомо створює інтриги, можливо, тестуючи настрої. Про що це повідомлення? Що в квітні тарифи зростуть? На скільки? Людям потрібно розуміти і готуватися. Міжнародні донори більше не хочуть оплачувати “банкет”, а в самої країни є купа інших пріоритетів”, – зазначила координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі “Опора” Тетяна Бойко.

Натомість міністр енергетики розмови про підвищення тарифів вважає маніпуляціями. Герман Галущенко додав: справді, урядова постанова, яка і стримує ціни на електроенергію для населення, є чинною до кінця квітня. Йдеться про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на державні компанії, які виробляють світло. Їхню дію Кабмін вже неодноразово продовжував.

“На сьогодні ніяких дискусій, драфтів, обговорення підняття тарифу після закінчення опалювального сезону немає”, – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Фото: Міністерство енергетики України

Торік влітку вартість електроенергії уже підвищили і оголосили про таке рішення за день до зміни тарифу. Прибрали і градацію у ціні: до раніше перші 100 кіловатів коштували дешевше. Підвищення тарифу на світло (вкупі з повернення довоєнних акцизів) вплинуло і на рівень інфляції, збільшивши її на 0,7%, йдеться у звіті Національного банку. “Говорити про підвищення вартості тепер завчасно. Ми чекаємо завершення опалювального сезону. І за його результатом буде ухвалюватися рішення. Та ціна, яку було встановлено у попередній період Кабінетом міністрів, вона зараз дозволяє учасникам ринку виконувати свої зобов'язання”, – розповіла членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

Подорожчання електроенергії завжди тягне за собою підвищення цін й на інші комунальні послуги. Влітку торік була спроба змінити ціну на воду. Про таке рішення оголосила Нацкомісія з регулювання ринку компослуг (НКРЕКП), про це просили самі водоканали. Однак фактично процес заблокував президент.

У новому році за підвищення вартості послуг водоканалів взялися знову. НКРЕКП схвалила зміну тарифів. Переважно платитимуть більше мешканці міст на заході України.

Фото: СтопКор

“Нас очікує масове підвищення тарифів у 2024 році. Я впевнений, що тарифи і надалі зростатимуть. Піднімуть тарифи на електроенергію”, – переконаний голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Звідки взялася вартість 6 гривень за кіловат?

Близько 6 гривень за кіловат – це ринкова ціна електроенергії, вважає народний депутат Сергій Нагорняк. На чому базується вартість він не пояснив. Водночас колеги обранця по профільному комітету з такими розрахунками не погоджуються.

“Цій історії з ринковими тарифами на газ та електроенергію їй уже 10 років. Собівартість електроенергії десь на рівні 3,6-3,7 гривні. До ціни додається ще транзит від “Укренерго”, а це – державні компанія. І постачання обленерго, а цей тариф також встановлюється національними регулятором. Я би зараз не лякав населення”, – повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Фото: ba.org.ua Олексій Кучеренко

Пільгова вартість світла для побутових споживачів дорого коштує державі. Різницю між ринковою і ціною, яку платить населення з власних доходів покриває “Енергоатом” та “Укргідроенерго”. А ці кошти точно були б не зайвими, приміром, у бюджеті країни, де половина доходів – закордонна допомога.

“У 2023 році ці компанії профінансували низькі тарифи на 152 млрд грн. Чи це багато? Для порівняння, Світовий банку проаналізував, що до 2026 року на відновлення об’єктів електроенергетики потрібно близько 110 млрд грн. Варто чітко розуміти, що відбудова не відбувається лише за рахунок грантів. Найчастіше нам надають кредити, хай навіть пільгові, але які потрібно повертати”, – зазначила членкиня комітету Верховної Ради з питань енергетики Інна Совсун.

Фото: espreso.tv Інна Совсун

Натомість сам “Енергоатом” грузне у боргах, йдеться вже про 18 мільярдів гривень, додала народна депутатка. Своєю чергою постачальники недоплатити “Укренерго” 12 мільярдів. Тобто виникає цілий ланцюжок боргів. З ними має розібратися спеціальні робоча група, яку наприкінці січня створили при Міненерго.

“Для оплати електроенергії з зелених джерел, "Укренерго" бере кредит за кордоном. При тому піднімати тариф для населення, дотування якого з’їдає вагому частку всіх крос-субсидій, ми не збираємося, хоча ще у вересні і президент, і прем’єр обіцяли у Вашингтоні припинити тирити гроші самі в себе. І це називається державною політикою у сфері енергетики, стратегії, проекти, виконання законів України і сотого міжнародного зобов’язання. А при тому, Україна збирається будувати два нові атомні блоки, а про те, де візьме гроші, якось сором’язливо мовчить”, – зазначив виконавчий директор асоціації “Енергоефективні міста України” Святослав Павлюк.

Фото: Укрінформ Святослав Павлюк

Проблему недофінансування галузі за рахунок побутових споживачів не вирішити, переконані фахівці Центру досліджень енергетики. А загальні борги ринку електроенергії вже можуть сягати сотні мільярдів гривень. І накопичуються вони здебільшого не через населення.

“Виходять депутати і кажуть: давайте підвищувати тариф для населення. Чому для населення? Тарифи для населення у загальній картині боргів займають 10%. Вони настільки незначна частина загальної проблеми, що казати про те, що для населення потрібно підвищувати тарифи – це просто абсурд”, – пояснив директор Центру Олександр Харченко.

Борги населення за електроенергію з початку повномасштабного вторгнення зросли на понад 40%. За даними радника міністра енергетики Юрія Бойка йдеться про додаткових 15 мільярдів гривень. Це головна причина скасування мораторію на відключення боржників.

Фото: EPA/UPG

Дискусії про тарифи на тлі відключень боржників

Перерізати дроти за несплату платіжок уже розпочали у кількох регіонах. Скажімо, у Вінницькій області населення заборгувало 130 мільйонів гривень. Відключають найзатятіших винуватців – їх письмово попереджали кілька разів, розповіли енергетики. Боржникам пропонують розтермінування, тобто весь борг одразу можна й не оплачувати.

“Близько 160 тисяч боржників із різним рівнем заборгованості. Починаємо з найбільших, в яких є і по 100 тисяч заборгованості. Цих боржників відключаємо. Скажімо, у нас в один день було 50 заявок на відключення, і вже по 20 з них були відмови, тому що споживачі уже оплатили”, – пояснив комерційний директор “Вінницяобленерго” Олексій Таракара. Вінницькі енергетики розповіли, що планують вийти на рівень 300 відключень на день. Додавши: значна частина боржників є заможними, але платити за світло вони не хочуть.

“Кожен споживач – це індивідуальний підхід. Деякі борги реструктурують, пропонують платити поточне споживання і частину боргу. Ця робота не буде такою одночасною: ухвалили рішення і одразу всіх залишать без електроенергії. Але посилиться платіжна дисципліна і залишаться тільки ті споживачі, які справді не можуть платити. Енергетики з цим розберуться”, – переконаний ексміністр енергетики Іван Плачков.

Фото: telegraf.com.ua Іван Плачков

Найбільше боржників у Києві та області, а також на Дніпропетровщині та Харківщині. Водночас дроти усім не перерізатимуть. Попри скасування мораторію на відключення, уряд зробив єдиний виняток: на прифронтових та окупованих територіях боржників не каратимуть.