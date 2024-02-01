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Euroclear заробив 4,4 млрд євро на заморожених російських активах, – Financial Times

Однак видання прогнозує, що ці гроші не будуть зарезервовані для України.

Euroclear заробив 4,4 млрд євро на заморожених російських активах, – Financial Times
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Минулого року бельгійська фінансова компанія Euroclear, що спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами, а також на зберіганні та обслуговуванні активів цих цінних паперів, заробила 4,4 млрд євро на російських активах, які були заморожених санкціями ЄC, – пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Euroclear прозвітувала, що прибутки, пов'язані з відсотками від російських активів, зросли більш ніж у чотири рази з 821 млн євро у 2022 році через зростання відсоткових ставок. Загальний чистий процентний дохід Euroclear підскочив до 5,5 млрд євро в 2023 році з 1,17 млрд євро в 2022 році, причому більша частина цього доходу пов'язана з російськими активами. 

Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, це більшість з 260 млрд євро російських активів, заморожених західними санкціями після початку повномасштабного вторгненн РФ в Україну.

Видання нагадує, що у понеділок, 29 січня, країни ЄС одноголосно схвалили нові правила, які прокладуть шлях до можливості передачі цих надприбутків Україні. 

"Але законодавство не матиме зворотної сили до прибутків з 2023 року, а лише до тих, які будуть накопичені після того, як нові правила набудуть чинності в найближчі тижні. Це означає, що надходження Euroclear у 2023 році в розмірі 4,4 млрд євро, ймовірно, не будуть зарезервовані для України", – повідомляє The Financial Times.

За даними бельгійського уряду, Euroclear вже сплатив 1,08 млрд євро регулярного корпоративного податку у Бельгії за 2023 рік і ці гроші пішли на заходи з підтримки українців. Європейська комісія готує подальше законодавство, яке дозволить фактично вилучати прибутки, які будуть відкладені, а потім перераховувати їх до фонду для України.

Euroclear зосереджений на мінімізації потенційних юридичних та операційних ризиків, які можуть виникнути для нього і його клієнтів в результаті реалізації будь-яких пропозицій Європейської комісії

Європейська комісія готує подальше законодавство, щоб фактично вилучати прибутки, які будуть відкладені, а потім перераховувати їх до фонду для України.

Уряд Німеччини заявив, що вважає вилучення непередбачених прибутків Euroclear правильним підходом, в той час як загальне вилучення основних активів може мати значні наслідки для євро.

Водночас США наполягають на повному арешті суверенних активів Росії, а не лише на арешті прибутків Euroclear, на що деякі партнери по G7 дивляться скептично.

Такі країни, як Німеччина і Франція, а також Європейський центральний банк попередили про потенційні ризики для фінансової системи, побоюючись, що такий крок може призвести до того, що інші центральні банки виведуть свої активи в євро.

Euroclear заявив, що вже зіткнувся зі значною кількістю судових процесів, що тривають, майже виключно в російських судах щодо знерухомлених активів, додавши, що ймовірність «несприятливих рішень є високою.

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