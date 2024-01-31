Гроші на війну: заробітки Росії у 2023-му скоротилися. Але потрібні нові санкції

За 2023 рік на енергоресурсах Кремль уторгував на чверть менше, ніж у 2022-му, — 100 млрд доларів, порахувала агенція Bloomberg . Проте продаж нафти й газу все ще є головною статтею доходів російського бюджету . Він дозволяє режиму Путіна триматися на плаву й навіть збільшувати воєнні видатки. Західні партнери обіцяють Україні активізуватися: запровадити нові санкції та контролювати виконання вже чинних. Процес повільно, але рухається. Ситуацією вдало користуються Китай та Індія, які тепер стали головними економічними партнерами Росії.

Фото: EPA/UPG Центробанк РФ, 21 липня 2023 р.

На чому Росія заробляє найбільше?

Третину російського бюджету наповнюють доходи від продажу нафти. За останні два роки Кремлю довелося суттєво перебудувати логістику, переорієнтувавши потоки на Азію. Половину від усього експорту нафти Росії припадає на Китай. Частка ж європейських держав скоротилася вдесятеро і складає лише 5%. Постачають паливо трубопроводами, а серед головних споживачів — Угорщина.

«ЄС заборонив імпорт з Росії сирої нафти, яку доставляють морським шляхом, й очищених нафтопродуктів. Наслідки заборони нафти для РФ значні — близько половини її сукупного експорту нафти прямували до ЄС. Цінова стеля на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, введена в грудні 2022 року, скоротила доходи РФ на 14%. Останній рік цінова стеля коштувала РФ 34 млрд євро доходів від експорту, що еквівалентно приблизно двомісячним доходам», — порахували в Офісі підтримки реформ Міністерства енергетики України.

Водночас Росія навчилася обходити цінові обмеження: сформувала великий тіньовий флот танкерів, який курсує морем під прикриттям чи без будь-якого розпізнання. У відповідь західні країни взялися прискіпливіше контролювати виконання санкційного режиму. Сполучені Штати вже з 19 лютого 2024 року вимагатимуть у партнерів звітів про придбання нафти. Це пов'язано зі змінами, які внесло Міністерство фінансів США до правил застосування санкцій. Крім того, зобов’яжуть погоджувати будь-які операції з російською нафтою. А ще за потреби розкривати конфіденційну інформацію про деталі угод.

Заробила проблем Росія і на іншому кінці світу. 10 млн барелів російської нафти застрягли біля берегів Південної Кореї: 14 суден прямували до Індії, однак виникли негаразди з оплатою. Через міжнародні санкції продати цю нафту Росії нікому. Такий обсяг ресурсу — це місячний видобуток проєкту «Сахалін-1». До повномасштабного вторгнення ним керували американські інвестори, які покинули Росію.

Фото: EPA/UPG Російський нафтовий танкер «Усть-Луга» неподалік Осло, 25 квітня 2022 року.

Сировинний придаток Китаю

Мільярдні доходи отримує Росія і від газу. Але тут справи куди гірші, ніж з нафтою. Блакитне паливо охоче купує Китай, отримуючи великі знижки. За даними Bloomberg, за тисячу кубів він платить 300 доларів. Ціна незмінна останні два роки. Тоді як для Туреччини вартість російського газу складала 500–1000 доларів. Водночас Газпром уже неодноразово заявляв: хоче значно збільшити трубопровідні постачання до Китаю, аби компенсувати відмову ЄС від російського ресурсу.

Але будівництво великого газогону вчергове відклали. Прокладати його мали із цього року, потужність труби значна — 50 млн кубів газу на рік. Такий обсяг міг прокачувати «Північний потік-1». Газогін мав би з'єднати північ Росії з Китаєм. Прокладати трубу хочуть через Монголію, проте росіяни й китайці загрузли в перемовах.

«Цим двом сторонам усе ще потрібно більше часу для детальних економічних досліджень. Китайська й російська сторони все ще проводять розрахунки й оцінки, і вони працюють над економічною вигодою», — заявив прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсраїн Оюун-Ердене.

Фото: Oyunerdene Luvsannamsrai / Facebook Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсраїн Оюун-Ердене

Пекін на будівництво не погоджується. І загалом діє хитро: за газ платить Газпрому юанями, які не є вільно конвертованою валютою. Тобто Росія все більше перетворюється на сировинний придаток Китаю.

Останній рік транзиту через Україну — ЄС готується

2024-й має всі шанси стати останнім, коли російський газ постачатимуть у ЄС українськими трубами. Дія контракту на транзит добігає цього року, і українська влада неодноразово заявляла: переговорів з Газпромом не буде. А зупинка транзиту для України катастрофою не стане, бо до такого варіанта розвитку подій наша газотранспортна система готувалася.

Сплутати карти в цій історії намагався прем'єр-міністр Словаччини, яка зацікавлена у продовженні транзиту. На Закарпатті він зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем.

Фото: Facebook/Денис Шмигаль Денис Шмигаль і Роберт Фіцо під час зустрічі в Ужгороді, 24 січня 2024

«Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це чудова новина», — повідомив Роберт Фіцо за підсумками перемовин.

Зрештою, у Кабінеті Міністрів ще раз запевнили: нового контракту з Росією не буде. Схоже, готується до цього і Європейський Союз. Головне запитання: чи зможуть і захочуть знайти альтернативу? Російський газ далі купують дві країни — Словаччина й Австрія. Австрійці своєї енергетичної залежності від Кремля і не намагаються приховати. За даними тамтешнього енергетичного оператора, частка газу з Росії в загальному імпорті в листопаді 2023 року складала 76%. Гірше було хіба місяць перед тим: у жовтні цей показник сягав колосальних 90%.

На офіційному рівні Євросоюз узяв курс на повну відмову від газу з Росії. Де знайти альтернативу, зокрема, для тих самих Австрії чи Словаччини, говоритимуть на початку березня. На засідання зберуться міністри енергетики країн спілки.

«Ми все ще дуже обережні стосовно того, що станеться далі», — сказав керівник відділу енергополітики Міністерства енергетики Німеччини Штефан Ролле.

Загалом же у 2023 році постачання російського газу до Європи знизилося на понад половину — 28 млрд кубів. Для порівняння: у піковий 2019 рік цей обсяг складав понад 170 млрд кубів.

А найбільшим постачальником газу в ЄС стала Норвегія, яка прокачала у 2023 році майже 110 млрд кубів палива.

Фото: EPA/UPG Завод на норвезькому острові Мелькея, де обробляють природний газ із родовища Сньовіт, який потім повертається до району Сньовіт і закачується в резервуар на глибині 2600 м у Баренцевому морі біля узбережжя Хаммерфеста, 2 листопада 2022 р.

Вартість газу в Європі впала до літнього мінімуму. Тисяча кубів коштує 300 доларів, востаннє такі ціни на лондонській біржі ICE фіксувати в липні торік. Але купувати паливо європейські країни особливої потреби не мають. Перед опалювальним сезоном у сховища закачали рекордні запаси. План Росії заморозити Європу знову провалився.

Поки що не відчуває Європа й наслідків кризи в Червоному морі. З перевезенням скрапленого газу виникають проблеми, однак на цінах це не відобразилося.

Загалом чисті доходи Росії від продажу нафти й газу у 2023 році скоротися на чверть. Ідеться приблизно про 100 млрд доларів.

«Багато це чи мало? Звісно, менше, ніж у 2022 році. Але тоді були вищими ціни. Росіяни на війну в Україні торік витратили приблизно 53 млрд доларів. Тобто нафтогазові доходи майже вдвічі перекривають ці витрати. Ну але й мінус 20 млрд, які вони втратили торік, теж на дорозі не валяються», — зазначив експерт з питань енергетики, директор проєктів Центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Російський скраплений газ: треба санкції

Росія заробляє 166 млн доларів на день, продаючи скраплений газ. Це середній показник за останні два роки, порахували в аналітичному центрі DiXi Group. Європейський Союз не поспішає запроваджувати санкції проти російського скрапленого газу. Законодавча база для цього є, проте немає консолідованої позиції держав. Постачання російського скрапленого газу до Європи торік дещо знизилися, порахували в Офісі підтримки реформ при Міненерго. Але обсяг залишається все ще значним — йдеться про майже 20 млрд кубів.

Фото: TWITTER/@RusEmbPakistan LPG у Пакистан Перша російська поставкау Пакистан

Залишки трубопровідного й обсяг скрапленого — це 14% від усього імпорту газу до ЄС. До повномасштабного вторгнення цей показник був на рівні 40%. Поки що Євросоюз дав можливість кожній країні окремо вирішувати, чи готова вона відмовитися від скрапленого газу з Росії.

Однією з перших діяти вирішила Фінляндія. Вона планує перестати купувати скраплений газ у Росії з 2025 року. Утім обсяги постачань невеликі, це радше символічне рішення. Уряд країни пояснив: угода з росіянами діє за принципом «качай або плати». Тобто навіть якщо Фінляндія вже припинить імпорт, відправляти гроші Росії все одно доведеться.

Натомість сильного удару по Кремлю завдали США. Вони паралізували запуск нового російського заводу з виробництва скрапленого газу. Росіяни добудували його в Сибіру ще восени. Володіє заводом компанія «Новатек», і продавати пальне вона планувала ще торік. Але клієнти масово відмовилися від угод, боячись реакції США. Для росіян ще залишається ймовірність знайти покупців, але про стабільну роботу заводу під санкціями годі й говорити.

Є проблеми в росіян і з танкерами, через що вони змушені скорочувати обсяги експорту скрапленого газу. За оптимізацію вже взялася велика російська енергокомпанія «Сибур». Скажімо, у січні падіння експорту склало 25%. Причина проста — санкції, тому працювати з росіянами міжнародні компанії хочуть усе менше, а власного транспорту Росії не вистачає.

Несподівані «вибухові санкції»: Росія налякана

Січень 2024-го вже став чорним місяцем для російської паливної галузі. Низка вибухів сколихнули стратегічні для Кремля підприємства. І зачепили головне — експорт ресурсів. Безпілотники вразили одразу кілька об'єктів.

Фото: тг-канал Мой Туапсе Наслідки атаки на нафтобазу Роснафти в Туапсе

Після атаки БпЛА зупинився нафтопереробний завод у Туапсе. Він єдине такого штибу підприємство на чорноморському узбережжі Росії і входить до десяти найбільших НПЗ країни. Щорічно переробляє 9 млн тонн нафти. Відновити його роботу можна, але щонайшвидше в кінці лютого чи навіть на початку березня. І за цей період Росія втратить мільйони доларів.

Не кращі справи й на Балтиці. Російська компанія «Новатек» зупинила величезний термінал експорту палива в Усть-Лузі після ураження безпілотниками. Це російське підприємство розташоване за 850 км від кордону з Україною. «Новатек» є найбільшим продавцем російського скрапленого газу, а пальне з терміналу в Усть-Лузі йшло не лише на експорт, його постачали й російським військам.

«Нафтогазова галузь — це комбінована ціль. Удари по терміналах здійснюють не лише для того, щоб не дати заправляти російську техніку, а й для того, щоб зменшити експортні можливості Росії та доходи. І ще це тиск на еліти довкола Путіна, щоб вони побачили наслідки», — переконаний керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Росатом: ядерний виробник зброї

З початку повномасштабного вторгнення Україна добивається накладення міжнародних санкцій на Росатом. Його працівники перебувають на окупованій Запорізькій АЕС і є прямими співучасниками злочинів. Своїми діями вони вже не раз наражали світ на ядерну катастрофу. Тепер нова загроза: на ЗАЕС спливає термін експлуатації ядерного палива у блоках. Його потрібно замінювати що шість років.

Фото: Facebook/Петро Котін Голова Енергоатому Петро Котін

«Спроби загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану холодний зупин у гарячий ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас вимог українського й міжнародного законодавства», — повідомив в.о. голови правління Енергоатому Петро Котін.

Росатом й надалі підписує контракти за кордоном і приносить прибутки російському бюджету. Особливо активно працює в Азії та Африці. Має угоди й у Європі: Угорщина спільно з росіянами планує розширити одну атомну станцію.

Росія залишається повноцінним членом МАГАТЕ. Тобто має доступ до всіх сучасних розробок і технологій.

«Питання санкцій проти російської атомної галузі найскладніше. Росатом — це не лише про атомні станції та вироблення електроенергії. Компанія звітує, що оборонне замовлення вона виконала. Ця організація працює і на військовий сектор, розробляє зброю. Тому сказати, що Росатом — така мирна організація, не можна», — розповіла фахівчиня з енергобезпеки DiXi Group Олена Лапенко.

Фото: dixigroup.org DiXi Group Олена Лапенко Експертка з енергетичної безпеки аналітичного центруОлена Лапенко

Наприклад, Росатом розробляє снаряд до танка «Армата», а також спеціальну систему для пошуку дронів. А серед розробників крилатої ракети «Буревестник» був Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики, дочірнє підприємство Росатому. Крім того, компанія могла завозити до Росії компоненти для виробництва зброї, користуючись тим, що не потрапила під санкції.

Ринок урану також прибуткова справа для Росії. За обсягом видобутку вона не лідер — йдеться про понад 2.5 тис. тонн щорічно, 13% світового ринку. Але важливим є інший показник: збагачення урану. І тут Росія займає 40% світового ринку — російське паливо дешевше, ніж американське. Тому АЕС Чехії, Словаччини, Болгарії, Фінляндії та Франції, яка має власну атомну промисловість, використовують російське пальне. І американські АЕС також. Загалом російська державна корпорація контролює 25% ринку США та ЄС.

Україна зуміла повністю відмовитися від російського ядерного палива, тепер купує американське. Проте кілька країн ЄС продовжують блокувати санкції проти Росатому: чи то не хочуть, чи то не можуть позбутися залежності від російського ядерного ресурсу.