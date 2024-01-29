Благодійний фонд "Сталеві" отримав 3,5 млн гривень донорської допомоги від "Піреус Банк"

Благодійний фонд “СТАЛЕВІ”, що створений за ініціативою Героя України Сергія Волинського, отримав донорську фінансову допомогу від АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у розмірі 3 550 000 гривень. Залучені кошти дозволять організації реалізувати ряд благодійних проєктів, відповідно до ключових напрямків діяльності фонду.

Зокрема, фінансова допомога, надана Піреус Банком буде направлена на лікування та обстеження захисників України, розвиток та функціонування програми з фізичної та психологічної реабілітації. Окрім того, планується продовження просвітницької роботи, задля поширення інформації про мужність та звитяги наших героїв як серед українців, так і для всієї міжнародної спільноти.

Команда фонду “СТАЛЕВІ” опікується морськими піхотинцями та їхніми родинами, тому закликає всіх, хто причетний до служби в підрозділах морської піхоти України та потребує допомоги у вищезазначених напрямках, звертатись до фонду через форму запиту на сайті https://stalevi.com.

Разом з тим, представники благодійної організації відзначають критичну важливість допомоги, наданої в цей складний Піреус Банком. В даному випадку, таке фінансування благодійних ініціатив та підтримка роботи благодійного фонду спонукатиме представників соціально-відповідального бізнесу і надалі підтримувати подібні проєкти.

«Єдність - головна запорука нашої перемоги! Я дуже вдячна Піреус Банку Україна за такий вклад у спільну перемогу, за можливість лікувати та підтримувати героїв сьогодення – наших морських піхотинців. Без нашої допомоги їм буде складно.

Боротьба триває, тому кожен свідомий громадянин, відповідальний бізнес, громадська або благодійна організація мають не втомлюючись допомагати країні, за для щасливого та мирного майбутнього наших дітей», – зазначає Тетяна Харько, Голова благодійного фонду “Сталеві”.

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