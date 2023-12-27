Фонду Порошенка заявив, що дві третини його проєктів для ЗСУ пов’язані із постачанням зброї, ППО і фортифікацією

За словами представників фонду, детально про це говорити поки не можна.

Фонд Петра Порошенка повідомив, що від 22 лютого 2022 разом із ГО "Справа громад" спрямував на підтримку армії понад 4 млрд гривень.

У 2023 кошти були спрямовані на закупівлю для бригад ЗСУ сотень вантажівок, десятків тягачів, тисяч дронів, приладів нічного бачення, снайперських прицілів Archer, сотень мобільних лазень та автомайстерень, тисяч електрогенераторів, цифрових радіостанцій, а також автобусів, тепловізорів, іншої техніки та спорядження. Про це повідомили в фонді.

Там стверджують, що на 113 млн гривень придбали безпілотників, на 6 млн – квадроцикли для евакуації поранених, вантажівки TATRA 8x8 на суму понад 39 млн гривень, бензовози (79 штук на суму 78 844 859 грн), БпЛА "Лелека" (дев'ять штук на суму 48 530 720 грн), прицільні комплекси (144 штуки на суму 75 673 484 грн), металеву антиланцетна сітка на суму 50 млн грн.

Загалом для потреб ЗСУ обіцяють придбати 134 бензовози як українського, так і іноземного виробництва. 16 надійдуть у січні-лютому 2024 року. Запланована кількість квадроциклів, які передадуть для евакуації поранених – 360 штук.

Після 10 січня 2024 у 3-й полк ССО та 141 ОМБр обіцяли передати партію БпЛА "Лелека.

У грудні 2023 було закуплено техніки для ЗСУ на 174 млн грн, стверджують у фонді.

Там додали, що цього року Порошенко інвестував 150 млн грн у виробництво систем радіо-електронної боротьби, які успішно завершили випробування в ЗСУ.

Реалізуються великі системні програми підтримки армії:

Мотор Перемоги

На фронт передали 76 повноприводних пікапів для ЗСУ. У Великій Британії для потреб української армії куплені 300 вантажівок Leyland DAF, більше 200 вже надійшли у війська.

Партія вантажівок DAF YA 444X, в тому числі з маніпуляторами для артилерії та вантажівки Foden, здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тон на своїй платформі, вже поставлені у військо – загалом більше 40 машин. Також для ЗСУ закупили потужні екскаватори та маніпулятори.

Броня Перемоги

Для Десантно-штурмових військ передали партію італійських бронемашин MLS SHIELD, а також у ЗСУ передали бронемашини Spartan.

Крила Перемоги

Реалізується великий контракт на постачання у військо комплексів БПЛА Poseidon (90 "пташок").

27 комплексів (вартістю 8 млн 640 тис євро) вже надійшли у бригади ЗСУ. Фонд Порошенка зі "Справою Громад" також купив понад 1300 FPV дронів українського виробництва на суму 25 627 850 грн, тисяча з яких вже передана на фронт.

Бригадам ЗСУ та Нацгвардії Порошенко передав партію безпілотників Matrice 30T. Окрім цього, для ЗСУ куплені БПЛА "Валькірія" (31 штука на суму 11 780 000 грн), Shark (20 штук на суму 98 178 980 грн). Півтори сотні бойових дронів на суму 25 млн грн отримали Сили Спеціальних Операцій. У ЗСУ також передані 350 безпілотників Autel. Поставлено кілька десятків тисяч гранатометних боєприпасів для скидання з дронів.

Турбота для Перемоги

Фонд Порошенка спільно з волонтерами розробили власний проєкт та вже виготовили 130 лазне-пральних комплексів, які передали в різні бригади, аби забезпечити комфортні умови для військових, які виходять на короткий відпочинок з передової. Запит на ці комплекси дуже великий. Наразі ними повністю укомплектовані всі батальйони Десантно-штурмових військ. Також Фонд Порошенка спільно з волонтерами виготовляє пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ), більше трьох десятків комплексів вже передали в різні підрозділи ЗСУ, а також три десятки командно-штабних машин управління БПЛА.

Для потреб фронту куплено мільйон хімічних грілок, 600 тисяч вже надійшли в Україну і доставлені на фронт.

Крім того, Петро Порошенко та підприємства з 24 лютого 2022 сплатили до Державного бюджету близько 10 млрд грн податків. Зокрема, за 11 місяців 2023 року – 4,6 млрд грн.

"Дві третини проєктів Фонду Порошенка для ЗСУ пов’язані із постачанням зброї, посиленням протиповітряної оборони та будівництвом фортифікаційних споруд, але поки що не підлягають розголошенню через питання безпеки", – заявили в фонді.