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Зеленський запросив представника Вселенського патріарха на зустріч радників щодо Формули миру у Швейцарії

Президент подякував патріарху за привітання для українців.

Зеленський запросив представника Вселенського патріарха на зустріч радників щодо Формули миру у Швейцарії
Фото: Володимир Зеленський, Телеграм

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Президент подякував за привітання для українського народу та запросив його представника на зустріч щодо Формули миру у Швейцарії.

Про розмову із Вселенським патріархом Володимир Зеленський розповів у Telegram. 

"Провів телефонну розмову з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, щоб обмінятися різдвяними привітаннями. Цього року Україна святкувала Різдво одночасно з Матір'ю-церквою. Подякував Його Всесвятості за теплі різдвяні привітання українському народові, молитви за мир в Україні та участь Вселенського Патріархату в зустрічах радників щодо Формули миру", — написав Президент.

Володимир Зеленський запросив представника Вселенського патріарха на наступну таку зустріч у Швейцарії.

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