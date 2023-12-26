Зеленський запросив представника Вселенського патріарха на зустріч радників щодо Формули миру у Швейцарії

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Президент подякував за привітання для українського народу та запросив його представника на зустріч щодо Формули миру у Швейцарії.

Про розмову із Вселенським патріархом Володимир Зеленський розповів у Telegram.

"Провів телефонну розмову з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, щоб обмінятися різдвяними привітаннями. Цього року Україна святкувала Різдво одночасно з Матір'ю-церквою. Подякував Його Всесвятості за теплі різдвяні привітання українському народові, молитви за мир в Україні та участь Вселенського Патріархату в зустрічах радників щодо Формули миру", — написав Президент.

Володимир Зеленський запросив представника Вселенського патріарха на наступну таку зустріч у Швейцарії.