Україна уникатиме залучення у передвиборчі перегони в США, - Кулеба

Дискусія у американському Конгресі навколо фінансування допомоги, зокрема і Україні, стосується не України, а внутрішньополітичного питання кордону з Мексикою.

Наступного року Україна уникатиме того, що втягуватиме її у передвиборчі перегони в США.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Ми цілком усвідомлюємо ризики і ... до завершення виборів президента США, чим би вони не завершилися, будемо всіляко уникати будь-яких речей, звідки б вони не йшли, які втягуватимуть чи використовуватимуть нас у передвиборчих перегонах. Мета цієї стратегії полягає саме в тому, щоб зберегти двопартійну підтримку”, - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що дискусія у американському Конгресі навколо фінансування допомоги, зокрема і Україні, стосується не України, а внутрішньополітичного питання кордону з Мексикою.

Дмитро Кулеба зазначив, що будь-яке внутрішньополітичне питання, важливе для результатів виборів у США, переважуватиме будь-яке зовнішньополітичне питання щодо будь-якої частини світу.

"Зараз Америка як світова потуга зайшла у процес, де внутрішньополітичні питання – безпека кордону, безпритульні на вулицях, вивезення сміття, екологія, енергетика - виходять у суперпріоритет, тому що політики боротимуться за голоси виборців. Як саме в цьому контексті зберігати Україну в топпріоритетах – це задача. Тому, в принципі, немає нічого поганого в тому, щоб протягом (наступного) року про Україну говорили в США. Головне – щоб говорили правильні речі, які підсилюють Україну і Америку”, - підсумував Кулеба.

Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні