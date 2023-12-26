Україна уникатиме залучення у передвиборчі перегони в США, - Кулеба

Наступного року Україна уникатиме того, що втягуватиме її у передвиборчі перегони в США.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Ми цілком усвідомлюємо ризики і ... до завершення виборів президента США, чим би вони не завершилися, будемо всіляко уникати будь-яких речей, звідки б вони не йшли, які втягуватимуть чи використовуватимуть нас у передвиборчих перегонах. Мета цієї стратегії полягає саме в тому, щоб зберегти двопартійну підтримку”, - сказав Кулеба.
Міністр наголосив, що дискусія у американському Конгресі навколо фінансування допомоги, зокрема і Україні, стосується не України, а внутрішньополітичного питання кордону з Мексикою.
Дмитро Кулеба зазначив, що будь-яке внутрішньополітичне питання, важливе для результатів виборів у США, переважуватиме будь-яке зовнішньополітичне питання щодо будь-якої частини світу.
"Зараз Америка як світова потуга зайшла у процес, де внутрішньополітичні питання – безпека кордону, безпритульні на вулицях, вивезення сміття, екологія, енергетика - виходять у суперпріоритет, тому що політики боротимуться за голоси виборців. Як саме в цьому контексті зберігати Україну в топпріоритетах – це задача. Тому, в принципі, немає нічого поганого в тому, щоб протягом (наступного) року про Україну говорили в США. Головне – щоб говорили правильні речі, які підсилюють Україну і Америку”, - підсумував Кулеба.
Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні
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Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
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20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
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Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу цього тижня.
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Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде.
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Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.