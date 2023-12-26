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Президент Литви вважає ймовірність нападу РФ на країни НАТО невеликою

Глава держави вважає, що таке може статися, якщо Захід раптом відвернеться від України.

Президент Литви вважає ймовірність нападу РФ на країни НАТО невеликою
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: скріншот відео

Президент Литви Гітанас Науседа вважає ймовірність нападу РФ на країни НАТО невеликою.

Про це повідомляє Delfi. 

"Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звичайно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідну допомогу... Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика", – сказав в інтерв'ю TV3 Науседа, коментуючи розмови про загрозу з боку Росії на адресу НАТО, які відновилися останнім часом. 

"Я думаю, що це лише бажання зав'язати дискусію на порожньому місці. Ніхто не має відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО", - додав президент.

У Литві дискусії про нацбезпеку розгорілися після інтерв'ю глави МЗС Габріелюса Ландсбергіса, який сказав, що у Литві уникають говорити про екзистенційні погрози. Крім того, голова дипломатії Литви сказав, що Литві не варто покладатися лише на гарантії 5-ї статті НАТО.

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