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Україна назавжди пішла зі сфери впливу Росії та стане членом ЄС і НАТО, – Столтенберг

Генсек НАТО вважає, що РФ уже не зможе досягти своїх цілей в Україні, але не очікує швидкого завершення війни.

Україна назавжди пішла зі сфери впливу Росії та стане членом ЄС і НАТО, – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг переконаний, що, попри великі військові зусилля, Росія не зможе досягти своїх цілей в Україні, повідомляє DW із посиланням на інтерв'ю посадовця інформагентству dpa. 

Він заявив, що РФ назавжди втратила Україну зі своєї сфери впливу.

Метою повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на його думку, було прагнення Путіна перешкодити руху України в НАТО та Європейський Союз. Утім, як зауважив Столтенберг, через два роки війни Україна ближча до НАТО та ЄС, ніж будь-коли.

"Путін втратив Україну назавжди", - заявив Столтенберг, додавши, що це велика стратегічна поразка для Росії.

Генсек висловив упевненість, що Україна врешті-решт досягне своєї мети - вступу в НАТО.

Столтенберг також вказав на величезну ціну, яку Росії доводиться платити за війну проти України. За його словами, РФ уже втратила сотні літаків, тисячі танків і 300 тисяч солдатів, а через війну зросла інфляція та знизився рівень життя, і Росія тепер сильніше політично ізольована, ніж раніше.

Водночас він застеріг від того, щоб розраховувати на швидке завершення війни з огляду на розвиток подій. Зокрема, генсек вказав на відсутність ознак зміни курсу Путіна після ймовірного переобрання на виборах в березні. 

"У нас немає жодних ознак того, що Путін змінить свої цілі та свою політику. Він і надалі намагатиметься окупувати більше території", - сказав Столтенберг.

Водночас він утримався від коментування планів України щодо додаткової мобілізації в Збройні сили, зазначивши, що ніхто не розуміє потреби в солдатах краще за самих українців.

"Українці показали, що вони здатні захистити себе, дати відсіч, особливо коли вони отримують зброю від Німеччини та багатьох інших країн НАТО", - сказав генсек і закликав рішуче продовжувати підтримку України.

Зокрема, Столтенберг закликав союзників вивчити можливість надання Україні більшої кількості оборонного обладнання шляхом внесення змін до існуючих угод з третіми країнами. 

"Загалом, нам потрібно нарощувати наше виробництво, щоб краще допомагати Україні та краще захищати себе", - зазначив він.

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