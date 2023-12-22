Апеляційний суд зменшив Коломойському заставу на 300 млн грн - до 2,7 млрд грн

Термін тримання під вартою залишається без змін – до 26 січня включно.

Київський апеляційний суд ввечері 21 грудня зменшив розмір застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 300 млн грн.

Рішення оголосила голова колегії суддів Тетяна Кагановська, повідомляє liga.net.

Термін тримання під вартою Коломойського залишається без змін – до 26 січня включно.

"Продовжити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2024 року включно. Визначити Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу у розмірі 2,7 млрд грн", – йдеться в рішенні суду.

Раніше повідомлялося, що Коломойський, який є фігурантом кримінальної справи та отримав низку підозр, вирішив звернутись до Європейського суду з прав людини через рішення суду продовжити йому арешт ще на два місяці.

Як мінявся розмір застави для Коломойського

2 вересня Шевченківський суд заарештував Коломойського з можливістю внесення застави в розмірі понад 509 мільйонів гривень.

15 вересня Шевченківський райсуд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави до 3 мільярдів 891 мільйона гривень.

16 листопада Коломойського залишили під вартою до 2 грудня, а не до 2 січня 2024 року. Заставу зменшили до 3 млрд 712 млн грн.

21 грудня суд зменшив заставу до і 2,7 млрд грн.

Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. Його підозрюють у шахрайстві й відмиванні майна.