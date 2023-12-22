Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ГоловнаСуспільствоЖиття

Апеляційний суд зменшив Коломойському заставу на 300 млн грн - до 2,7 млрд грн

Термін тримання під вартою залишається без змін – до 26 січня включно.

Апеляційний суд зменшив Коломойському заставу на 300 млн грн - до 2,7 млрд грн
Фото: EPA/UPG

Київський апеляційний суд ввечері 21 грудня зменшив розмір застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 300 млн грн.

Рішення оголосила голова колегії суддів Тетяна Кагановська, повідомляє liga.net.

Термін тримання під вартою Коломойського залишається без змін – до 26 січня включно.

"Продовжити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2024 року включно. Визначити Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу у розмірі 2,7 млрд грн", – йдеться в рішенні суду.

Раніше повідомлялося, що Коломойський, який є фігурантом кримінальної справи та отримав низку підозр, вирішив звернутись до Європейського суду з прав людини через рішення суду продовжити йому арешт ще на два місяці.

Як мінявся розмір застави для Коломойського

  • 2 вересня Шевченківський суд заарештував Коломойського з можливістю внесення застави в розмірі понад 509 мільйонів гривень.
  • 15 вересня Шевченківський райсуд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави до 3 мільярдів 891 мільйона гривень.
  • 16 листопада Коломойського залишили під вартою до 2 грудня, а не до 2 січня 2024 року. Заставу зменшили до 3 млрд 712 млн грн.
  • 21 грудня суд зменшив заставу до і 2,7 млрд грн.

Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. Його підозрюють у шахрайстві й відмиванні майна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies