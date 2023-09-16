Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Коломойському до понад 3,8 млрд гривень

Прокуратура просила для Коломойського заставу у розмірі майже 5,8 млрд гривень.

Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Ігорю Коломойському.

Про це повідомляють “Ґрати”.

Суд частково задовольнив клопотання прокуратури, і збільшив розмір застави з майже 510 млн до понад 3,8 млрд гривень.

Водночас, прокуратура просила для Коломойського заставу у розмірі майже 5,8 млрд гривень.

Втім, Коломойський наразі не планує вносити заставу.

Нагадаємо, Ігорю Коломойському оголосили нову підозру. Нові факти протиправної діяльності викрили Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень.