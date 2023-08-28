У Києві спіймали на хабарі працівницю ВЛК

У Києві правоохоронці викрили на отриманні хабаря члена ВЛК одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Співробітниця ВЛК затримана у Києві на отриманні 2 тис. дол. хабаря за допомогу в ухиленні від призову.

За даними слідства, підозрювана пообіцяла за 2 000 доларів приховати картку обстеження та медичного огляду призовника від інших членів ВЛК. Це унеможливлювало подальше проходження ним військово-лікарської комісії та затягувало процес призову на військову службу.

Правоохоронці затримали її під час одержання коштів. Зловмисниці повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала під час оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області чотирьох військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон.

Нацпол провів понад 200 обшуків для документування корупційних схем ухилення від призову й вилучив понад 10 000 медичних справ громадян.

Днями НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн у заступника одеського воєнкома.