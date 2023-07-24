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Обвинувачення проти ексвласника Дельта Банку Лагуна передали до суду

Його підозрюють у привласненні та розтраті майна.

Обвинувачення проти ексвласника Дельта Банку Лагуна передали до суду
Фото: www.depo.ua

Головне слідче управління Національної поліції передало до суду обвинувальний акт проти колишнього власника Дельта Банку Миколи Лагуна.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Слідство хоче довести, що протягом 2012-2013 років бізнесмен, який був головою спостережної ради банку, незаконно наказав видати підконтрольній йому компанії кредит в розмірі 430 млн грн, з яких вона не повернула 199 млн грн.

Також йому та іншим підозрюваним (це двоє заступників голови ради директорів банку і ще одна службова особа банку) інкримінують укладення заздалегідь невигідного договору про відступлення кредитних прав вимоги за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість. За допомогою такої схеми вони нібито заволоділи коштами в сумі близько 29 млн грн.

Протягом 2014-2015 років за аналогічною схемою з банку вивели ще 19 млн грн, вважає слідство.

Досудове розслідування згаданого кримінального провадження завершено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що Дельта Банк – найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він перебуває у стадії ліквідації. З 2008 року до самого банкрутства головою спостережної ради банку був Микола Лагун, якому належали 70,61% акцій фінустанови.

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У 2018 році ФГВФО підрахував, що загальні втрати кредиторів збанкрутілого Дельта Банку становили 24,5 млрд гривень. 

У 2019 році Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано. У грудні 2020 року суд заборонив Лагуну виїзд за кордон.

У жовтні 2021 року Національна поліція повідомила про підозру Лагуну. У квітні 2023 року до суду скерували два перших обвинувальних акти проти Лагуна.

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