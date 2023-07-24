Обвинувачення проти ексвласника Дельта Банку Лагуна передали до суду

Головне слідче управління Національної поліції передало до суду обвинувальний акт проти колишнього власника Дельта Банку Миколи Лагуна.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Слідство хоче довести, що протягом 2012-2013 років бізнесмен, який був головою спостережної ради банку, незаконно наказав видати підконтрольній йому компанії кредит в розмірі 430 млн грн, з яких вона не повернула 199 млн грн.
Також йому та іншим підозрюваним (це двоє заступників голови ради директорів банку і ще одна службова особа банку) інкримінують укладення заздалегідь невигідного договору про відступлення кредитних прав вимоги за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість. За допомогою такої схеми вони нібито заволоділи коштами в сумі близько 29 млн грн.
Протягом 2014-2015 років за аналогічною схемою з банку вивели ще 19 млн грн, вважає слідство.
Досудове розслідування згаданого кримінального провадження завершено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Зазначимо, що Дельта Банк – найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він перебуває у стадії ліквідації. З 2008 року до самого банкрутства головою спостережної ради банку був Микола Лагун, якому належали 70,61% акцій фінустанови.
У 2018 році ФГВФО підрахував, що загальні втрати кредиторів збанкрутілого Дельта Банку становили 24,5 млрд гривень.
У 2019 році Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано. У грудні 2020 року суд заборонив Лагуну виїзд за кордон.
У жовтні 2021 року Національна поліція повідомила про підозру Лагуну. У квітні 2023 року до суду скерували два перших обвинувальних акти проти Лагуна.