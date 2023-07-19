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Баканов став адвокатом на Полтавщині

Він отримав відповідне свідоцтво 27 червня.

Баканов став адвокатом на Полтавщині
Фото: ssu.gov.ua

Екскерівник Служби безпеки України Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. 

Цю інформацію підтвердив голова Ради адвокатів Полтавської області Володимир Скукіс, інформує Liga.

Він повідомив, що Баканов проходив стажування у Полтаві та "трошки" у Києві.

"Рада збиралась, перевіряла цю інформацію, зарахувала йому [Баканову - ред.] стажування", – сказав Скукіс.

Баканов проходив стажування в адвоката, який є на обліку в Раді адвокатів Полтавської області. 

"А потім Баканов самостійно визначив адресу свого робочого місця, і у зв'язку з цим ми [Рада адвокатів Полтавської області - ред.] внесли інформацію до Єдиного Реєстру адвокатів", – зазначив Скукіс.

Баканов склав свої кваліфікаційні іспити 7 жовтня 2022 року. Після цього він пройшов шестимісячне стажування і отримав відповідне свідоцтво 27 червня 2023 року. Документ йому видала Рада адвокатів Полтавської області. Тепер екскерівник СБУ набув статусу адвоката і може здійснювати професійну діяльність.  

Інформація про адвокатський статус Баканова є також на сайті Національної асоціації адвокатів України.

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Нагадаємо, 17 липня 2022 року президент Володимир Зеленський усунув Баканова від виконання обов’язків голови СБУ за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, в якій ідеться про невиконання (неналежне виконання) службових обовʼязків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків. 19 липня Верховна Рада звільнила Баканова з посади.

28 березня 2023 року член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що ексголова Служби безпеки України Іван Баканов перебуває в Україні.

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