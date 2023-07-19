СБУ знешкодила три міжнародні злочинні групи, які переправляли “ухилянтів” за кордон

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала три міжнародних злочинних угруповання, які займались незаконним переправленням українців за кордон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“До складу формувань входило 11 осіб, серед яких четверо іноземців. Наразі 10 зловмисників затримано, ще один – громадянин європейської країни – переховується за межами України. Під час спецоперації один із фігурантів напав на офіцера СБУ із ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Однак, контррозвідники української спецслужби обеззброїли і затримали його”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожна з груп пропонувала окремі «варіанти втечі». Один із них – виготовлення фіктивних документів для виїзду за кордон. Зокрема, ділки пропонували фейкові листи на зарубіжні відрядження водіїв. Для реалізації цього «варіанту» зловмисники «виділяли» своїм клієнтам автомобілі, які нібито призначались для транспортування гуманітарних вантажів.

За другим «сценарієм» – ділки підвозили ухилянтів до прикордонної смуги, а далі виводили їх до сусідньої країни через заздалегідь підготовлені лісові стежки. Вартість таких «послуг» становила від 3,5 тис. дол. Сума могла зростати і залежала від терміновості «втечі» і часу на її «підготовку».

На підставі зібраних доказів усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій фігуранта-іноземця, який чинив опір правоохоронцям.

Також за поданням СБУ вилучено та передано на потреби Сил оборони 7 транспортних засобів, які фігуранти використовували у злочинній діяльності.

Нагадаємо, депутата Чернігівської міськради підозрюють у переправі ухилянтів за кордон через систему "Шлях". Слідство встановило, що він організував разом зі спільниками відповідну схему. За "послугу" "клієнти" платили від 50 тис. грн до 164 тис. грн.