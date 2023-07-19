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Майже 3 000 споживачів на Одещині лишилися без світла через нічний обстріл

Ремонтні бригади чекають на допуск, щоб почати огляд ліній та відновлювальні роботи.

Майже 3 000 споживачів на Одещині лишилися без світла через нічний обстріл

Через негоду понад 140 населених пунктів у шести областях були знеструмлені.

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, через грозовий шторм знеструмлення відбувалися в Дніпропетровській області (75 населених пунктів), у Запорізькій області (37), в Сумській (14), в Полтавській (12), в Чернігівській (6) та на Київщині – чотири.

Через пошкодження лінії електропередачі в Миколаївській області вночі на 19 липня частково знеструмлений один населений пункт.

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Також в Одеській області внаслідок пошкоджень, завданих ракетною атакою, було відключення кількох ліній електропередачі, знеструмлено майже три тисячі споживачів. Ремонтні бригади чекають на допуск, щоб почати огляд ліній та відновлювальні роботи.

Через постійні обстріли прикордонних та прифронтових районів лишаються знеструмленими споживачі в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

Нагадаємо, вночі російські війська обстріляли південь України, випустивши понад 60 повітряних цілей. На Одещині вони цілили в об’єкти інфраструктури, також були пошкоджені житлові будинки, кільки цивільних отримали поранення.

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