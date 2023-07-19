Вступ-2023: навіть під час війни іноземні студенти вступають до українських університетів

Літо – це гаряча пора для тих, хто мріє стати студентом, адже в цей час стартує вступна кампанія до українських університетів. Однак одночасно з випускниками українських шкіл до наших закладів вищої освіти подають заявки на вступ і абітурієнти з інших країн. Вступна кампанія для них триває не лише влітку, запрошення на навчання (тобто свідчення про намір отримати студентський квиток українського університету) іноземці отримують ще восени/взимку. Однак вже зараз ми можемо побачити певні тенденції цієї кампанії.

Фото: lpnu.ua Біля Національного університету «Львівська політехніка»

Нам тепер не до іноземних студентів - скаже хтось. Так, зараз складні часи, але це не означає, що ми маємо скасувати все корисне і важливе, що починали робити до війни. Для кожної країни іноземні студенти важливі з кількох причин, і Україна тут не виняток. По-перше, це фінансові інвестиції до бюджетів наших університетів, які запрошують на навчання студентів з інших країн. Наприклад, лише за навчання на підготовчому відділенні один іноземний слухач сплачує від 30 до 70 тисяч гривень за курс, а медична освіта для іноземців в Україні коштує понад 140 тисяч гривень на рік.

По-друге, навчання іноземних студентів– це можливість для інтернаціоналізації нашої освіти, її кращої інтеграції у світовий освітній простір. Україна має понад 20 міжнародних договорів про співпрацю у сфері освіти і навіть надає стипендії на навчання іноземним студентам, відповідно до цих угод. Згідно із законодавством України, така можливість передбачена і для закордонних українців (тобто тих, хто немає громадянства України, але має українське етнічне походження або є походженням з України). Однак з 2022 року зі зрозумілих причин кількість іноземних студентів, які здобувають вищу освіту за квотами відповідно до міжнародних угод дуже зменшилася - це лише кілька десятків місць.

По-третє, іноземні випускники університетів країни потім стануть їх амбасадорами в світі .

Порівняно з іншими країнами Україна є досить популярною освітньою дестинацією. Світовим лідером з навчання іноземних студентів є США - за статистикою, у 2022 році в американських університетах навчалося близько мільйона студентів з усього світу. Майже по пів мільйона – у Великій Британії і Канаді.

За даними Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО), іноземні студенти, що навчалися в Україні до повномасштабного вторгнення, не змінили своїх планів на навчання, більшість залишаються з Україною.

Напевно, багато хто здивується: а що, під час війни хтось з іноземців їде до України на навчання? Так, їдуть і хочуть навчатися тут. Хоча, звісно, кількість запрошень на навчання (які свідчать про намір вступати) набагато менша, ніж це було у попередні роки. Це ілюструють і дані Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО):

Серед причин, чому деякі іноземні студенти відмовляються від наміру вступати до українських закладів вищої освіти, є не лише страх за своє життя у країні, яка потерпає від збройної агресії сусідньої держави, а й проблеми з логістикою. Зараз Україна не має прямого авіасполучення з іншими країнами, і це ускладнює можливості дістатися до нашої країни. Для студентів з країн ЄС це не проблема, а от студенти з інших країн мають отримати, окрім української, ще й транзитну візу, а їх отримати буває важко. Адже чимало наших іноземних студентів походять із країн так званого «міграційного ризику», тому європейські країни дуже обережно дають їм транзитні візи, тому що не впевнені, що студент- іноземець не залишиться на їхній території, а дійсно прямуватиме до України.

За даними УДЦМО, ТОП спеціальностей, на які найчастіше вступають студенти-іноземці до українських закладів вищої освіти, такий: ( у порядку спадання): менеджмент, педагогіка (вчителі для середньої школи), медицина, економіка, комп′ютерні науки, фінанси та страхування, хореографія, психологія, міжнародне право.

Порівняно з довоєнними роками, уподобання іноземних студентів дещо змінилися. Раніше найпопулярнішою спеціальністю була медицина, тепер на першому місці за кількість зареєстрованих запрошень – менеджмент. Така зміна вподобань пояснюється тим, що багато країн не визнають навчання онлайн з певних спеціальностей, особливо з медичних. А саме на таку форму навчання змушені були перейти наші університети після початку повномасштабного вторгнення. З наступного навчального року чимало наших навчальних закладів перейдуть на навчання оффлайн, і студенти-іноземці також зможуть навчатися в аудиторіях. Можливо, це збільшить потік іноземних студентів в Україну майбутньої вступної кампанії.

За результатами дослідження УДЦМО, інформацію про можливості навчання в Україні іноземні студенти отримують зазвичай трьома шляхами: рекомендації тих, хто вже тут навчався ( «сарафанне радіо»), інформація від освітніх агентств (фірм-контрактерів) та дані з сайтів посольств України.

І якщо проаналізувати, на які спеціальності хочуть вступати в українські виші вихідці з інших країн, то можна побачити певні тенденції. Як вже зазначалося, найпопулярнішою серед студентів-іноземців є спеціальність «менеджмент». Але лідирують тут студенти з Китаю та Індії. Вихідців з Індії також найбільше серед тих, хто хоче вступати на медицину. Студенти з Китаю переважають серед абітурієнтів-іноземців, які вступатимуть за багатьма популярними спеціальностями: педагогічні науки, комп′ютерні науки, право, фінанси, психологія. Це й не дивно, адже абітурієнти з цієї країни, як і студенти з Індії – найбільш численна група іноземних студентів в світі.

Є спеціальності, на які подавалися тільки абітурієнти з Китаю – наприклад, хореографія. Варто зазначити, що українська мистецька освіта завжди була цікавою для вступників з Китаю, і в минулі вступні кампанії вони подавали документи на вступ за мистецькими спеціальностями.

Загалом же ТОП-10 країн, з яких найбільше студентів хоче навчатися в Україні, виглядає так:

Раніше безумовними лідерами цього рейтингу були Індія та Марокко, однак для них пріоритетом завжди була медична освіта. І здобувати її вони прагнуть очно, то тепер менше молоді з цих країн їде вступати на навчання до України.

Проаналізувавши статистику запрошень на навчання, ми можемо визначити, навчання за якими спеціальностями в українських університетах найбільш популярне серед абітурієнтів тієї чи іншої країни.

До слова, серед іноземних студентів, що навчаються в Україні, є й вихідці з європейських країн, хоча їх значно менше, ніж з країн Африки та Азії. Наприклад, за спеціальністю « медицина» у нас навчаються студенти з Великобританії, Польщі, Ірландії. Є кілька студентів із США, які отримують освіту за спеціальностями «політологія», «біомедична інженерія».

Як навчальні заклади найбільш популярні серед іноземних студентів у 2023 році станом на зараз ? Рейтинг популярності (у порядку спадання, від найбільш популярних) виглядає так:

Отже, вступна кампанія для іноземців триває. Про її перебіг ми поки що можемо говорити лише з точки зору намірів: абітурієнти ще тільки реєструють запрошення. Та вже зараз можемо впевнено сказати: попри всі труднощі, Україна залишається відкритою для світу, і це надзвичайно важливо для країни.