Майже половина іноземних студентів в українських вишах здобувають медичний фах

В українських вищих навчальних закладах навчаються 76,5 тис. іноземних студентів. Майже половина з них опановує медичні спеціальності.

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Порівняно з 2011 роком кількість іноземних студентів, які навчалися в Україні, постійно зростала. Станом на 1 січня 2021 року їх кількість становила 76 548 студентів (у 2018 році було 75 605)", - йдеться у повідомленні.

За походженням та кількістю іноземних студентів, які навчаються у вишах України, лідирують Індія - 18 095 осіб, Марокко - 8 832, Туркменістан - 5 322, Азербайджан - 4 628, Нігерія - 4 227, Китай - 4 055, Туреччина - 3 999, Єгипет - 3 048, Ізраїль - 2 107, Узбекистан - 1 585 осіб.

З усіх іноземців 68 908 осіб перебувають на основному навчанні (90,02%). На мовній підготовці, відповідно, 4 936 (6,45%); післядипломній освіті - 1 719 (2,25%); аспірантурі, докторантурі - 974 (1,27%). Ще 11 іноземців (0,001%) навчаються за програмами академічної мобільності.

Найпопулярнішими вишами, де навчаються іноземні студенти в Україні, є Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, а також медичні університети у Харкові, Києві, Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Дніпрі, Тернополі, Чернівцях.

Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти, популярні медичні - майже 50%: медицина (36,81%), стоматологія (6,46%), лікувальна справа (4,02%), менеджмент (4,04%), фармація, промислова фармація (4,00%). Також іноземці навчаються за фахом середня освіта (2,32%), право (2,01%), архітектура та будівництво (1,72%), фінанси, банківська справа та страхування (1,7% ) і економіка (1,60%).

Згідно з проведеним раніше дослідженням Міністерства освіти і науки 43,5% іноземних студентів вибрали вищі навчальні заклади України через якість навчання.

Вартість навчання була причиною вибору навчання в Україні для 40-60% респондентів. 35% опитаних вибрали українську освіту через легкість визнання диплому на батьківщині, а 42% - через бажання навчатися в одній із європейських країн.